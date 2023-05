Ko se Kate in William prepirata, leti perje: Princesa z možem ravna kot z otrokom

Princ William in njegova soproga Kate Middletone veljata za složen par. Svetu dajeta vtis, da sta pravljičen zakonski par, a menda njun zakon ni niti približno takšen, kot je videti navzven. Express piše, da si tudi kraljevi par kdaj skoči v lase in da se prepirata tako kot vsi ostali pari.

Viri blizu palače trdijo, da princesa s svojim soprogom ravna, kot da je njen četrti otrok. Razlog zato naj bi bili njegovi pogosti izbruhi jeze.

Britanska princesa Kate. FOTO: Pool Via Reuters

William naj bi bil znan kot oseba, ki pogosto menja razpoloženje, menda naj bi se ga celo držal vzdevek vžigalica.

»Za razliko od običajnih parov se njun prepir konča nekoliko bolj nežno. Po zraku ne letijo krožniki in vaze, temveč odeje in blazine,« je zapisal novinar Tom Quinn, ki je zadolžen za poročanje o kraljevem dvoru. Njuni prepiri ostajajo znotraj palače, v javnosti pa se pojavljata s širokimi nasmehi na obrazih, zato so mnogi prepričani, da je njun zakon popoln.