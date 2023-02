Ko je videl Urško Čepin, so preskočile iskrice, zdaj spregovoril o raku

»Imel sem infekcijo, absces na gluteusu, ki ga je izzval nek virus. Bolelo je. Za vse pa je bila kriva mononukleoza, za katero sploh nisem vedel, da jo imam,« kako so se začele težave z zdravjem pripoveduje Amel Ćeman Ćemo. Na Balkanu znani pevec si je bil po spoznavanju v srbskem šovu Kmetija blizu s slovensko pevko in starleto Urško Čepin oziroma dekliško Hočevar.

Vse to je spremljal rahlo povišana temperatura. Zdravnik mu je predpisal razne antibiotike, potem pa se je pojavila še koprivnica.

»Le obraz ni zajela. To je bilo od antibiotikov, ki so mi jih vbrizgavali, da ne bi dobil sepse. Življenje me je naučilo, da ne govorim, 'kaj me še lahko doleti, saj te vedno še kaj lahko najde. Žal mi je le, da ljudje kar ne razumejo, da je le zdravje v življenju pomembno,« je povedal Ćemo, ki je pravzaprav zbolel za rakom na mandljih.

Ko je slišal diagnozo, obsedel na mestu

»Grlo me je bolelo, šel sem do zdravnika in dobil terapijo, ki jo dobiš, ko imaš angino. Potem sem izvedel, da imam kandido, na koncu pa so zagledali izrastek na mandlju. Predlagali so mu, da se to odstrani. Tvorba je bila poslana na pregled, ugotovili pa so, da gre za maligne celice. Ko so mi to sporočilo, sem slišal samo to. Sedel sem v avto in nisem mogel ne levo ne desno, solze so mi začele teči. Kakšno uro sem nepremično sedel v avtu. Prva stvar, ki sem jo naredil, je bila, da sem poslal sporočilo psihologinji, da se dogovoriva za čimprejšnji termin. Moji starši niso vedeli o tem ničesar.«

Začeli so s kemoterapijo, a nekaj mu ni dalo mira. Želel je še drugo mnenje. Zdravnik mu je namreč dejal, da zaradi njegovega imunskega sistema ni dobro, da gre ponovno na kemoterapijo. Zato je sledila, tako Ćemo, imunoterapija. Na srečo se je zanj vse dobro izteklo.

Zdravnik mu je dejal, da bo že čez dva tedna lahko spet lahko pel na odru, v resnici pa se je k nastopanju vrnil čez kakšen mesec.

