Ko je kralj sedel na školjki, so ga morali zabavati

Monarhi, na fotografiji William III., so imeli oblazinjene školjke. FOTO: Lobsterthermidor

Predhodniki Henrika VIII. niso zaposlovali posebnega človeka, ki bi jim delal družbo med veliko potrebo.

Kralj Henrik VIII. je Angliji vladal med letoma 1509 in 1547. FOTO: National Portrtait gallery/Wikipedia

Vsak dan, ko je kralj sedel na straniščno školjko, ki je bila oblazinjena in oblečena v žamet, je s tistim, ki ga je spremljal, delil skrivnosti.

Kraljeve družine zaposlujejo vse mogoče pomočnike in osebne asistente, ki zanje skrbijo na vsakem koraku.Kraljicaima denimo več kot tisoč zaposlenih, nekoč je imela celo pomočnico, katere naloga je bila, da ji uhodi nove čevlje, saj bi bilo za kraljico zelo neugodno in neudobno, če bi se ji sredi obiska kakšnega tujega državnika na stopalu pojavil žulj. A to ni nič v primerjavi z enim njenih predhodnikov.Kralj, ki je Angliji vladal med letoma 1509 in 1547, je zaposloval človeka, ki se je moral z njim pogovarjati in mu krajšati čas, medtem ko je sedel na straniščni školjki. To je bil, in čeprav se njegova služba zdi vse prej kot privlačna, je imela veliko prednosti. Vsak dan, ko je kralj sedel na školjko, ki je bila oblazinjena in oblečena v žamet, je namreč z njim delil skrivnosti, ki jih je zaupal le redko komu. Celo za nasvete je večkrat povprašal svojega straniščnega zabavljača, izvedel je mnogo novic iz sveta politike, s kraljem je tudi potoval.Henrikovi predhodniki niso zaposlovali posebnega človeka, ki bi jim delal družbo med veliko potrebo, ta naloga je doletela tistega, ki je bil v trenutku, ko je moral kralj na stranišče, pač v bližini, pa naj bo to kateri od njegovih plemiških prijateljev, osebni pomočnik ali kdo tretji. Šele Henrik VIII. se je odločil, da to pomembno nalogo prepusti le enemu človeku, Dennyju. Ta je užival tudi ugled med preostalimi zaposlenimi, mnogi med njimi so se ga bali, saj je poznal veliko pomembnih političnih informacij ter kraljevih skrivnosti, še bolj pa jih je skrbelo to, da je Denny poznal veliko njihovih skrivnosti, ki bi jih, če bi se mu kdo zameril, lahko prenesel kralju.Straniščni zabavljač kralja, ta je Angliji, Irski in Škotski vladal med letoma 1567 in 1625, se je nekoč celo pohvalil, da je imel nad kraljem pomembno in zelo veliko moč, je mogoče prebrati v knjigi o škotskih plemičih, ki jo je napisal. Tisti, ki je skrbel, da na školjki ni bilo dolgčas kralju Henriku VIII., je bil celo eden najbolj politično aktivnih mož v deželi, zaradi česar so ga tudi usmrtili skupaj s kraljico, ko se je ta zamerila možu in kralju. Nekateri zgodovinarji so prepričani, da sta kraljaincelo tako zelo upoštevala nasvete svojih straniščnih zabavljačev, da je zaradi njiju izbruhnila angleška državljanska vojna, ki je trajala skoraj deset let.