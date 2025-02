Ko je izvedela, da je poročena s pošastjo, se ji je porušil svet

Na zadnji podelitvi britanskih nagrad BAFTA, kjer so se zbrale najvidnejše osebnosti iz sveta filma preteklega leta, je bil med nagrajenci bil tudi oskarjevec Adrien Brody.

Slavni igralec je prejel priznanje za najboljšega igralca za vlogo v filmu The Brutalist, veselje je delil s svojo dolgoletno partnerko Georgino Chapman.

Ustanoviteljica blagovne znamke Marchesa je dobro znano ime v svetu mode, vendar je bila v medijih pogosto iz razlogov, ki niso imeli povezave z njenim poklicem: zaradi njenega zakona z obsojenim Harveyjem Weinsteinom.

Odziv Weinsteinove žene na obtožbe

S 14 let starejšim in tedaj priznanim hollywoodskim producentom se je rojena Londončanka začela sestajati leta 2004, ko je bila stara 28 let.

Poročila sta se tri leta kasneje, skupaj imata dva otroka, 14-letno Indio Pearl in desetletnega Dashiella.

Njeno življenje je bilo videti popolno, dokler niso proti Weinsteinu začele prihajati prve obtožbe o spolnem nadlegovanju in posilstvih.

Le nekaj dni po izbruhu škandala je Georgina vložila zahtevo za ločitev.

»Imela sem nekaj, za kar sem verjela, da je zelo srečen zakon. Cenila sem svoje življenje,« je povedala v prvem intervjuju, potem ko so vsakodnevno začele prihajati nove obtožbe proti njenemu možu.

V petih dneh je izgubila 4,5 kilograma, saj kot je povedala, ni mogla obdržati hrane v telesu.

»Vrtelo se mi je v glavi. Bilo je težko, ker je bil prvi članek o nečem, kar se je zgodilo dolgo, preden sem ga spoznala,« je povedala za Vogue ter dodala:

»Nato so se zgodbe širile in spoznala sem, da to ni bil osamljen incident. Vedela sem, da moram oditi ter od njega umakniti otroka.«

Georgina je zapustila Harveyja Weinsteina in se preselila k svojemu dolgoletnemu prijatelju, igralcu Davidu Oyelowo. Kot je pojasnila, je bil njen mož v zakonu čudovit partner, njen prijatelj in nekdo, ki ji je zaupal ter jo podpiral.

Čeprav ga je zapustila skoraj takoj, ko so začela prihajati prva pričevanja žrtev, Georgina v skupnosti sprva ni imela podpore.

Slavni so se od nje distancirali, ni bila več vabljena na dogodke, na katerih je bila prej redna gostja. Znane osebnosti niso želele nositi njenih oblačil, vse dokler se Scarlett Johansson leta 2018 ni pojavila na prireditvi Met Gala v obleki blagovne znamke Marchesa in obrnila zadeve.

Scarlett Johansson na Met Gali 2018. FOTO: Profimedia

Georgina in Weinstein sta dogovor o ločitvi dosegla le nekaj dni po tem, ko ga je oblikovalka zapustila, dokončno pa je bila ločitev zaključena šele leta julija 2021.

Takrat je bila že v zvezi z Adrienom Brodyjem, s katerim sta skupaj od leta 2020.