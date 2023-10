Marku grozili s smrtjo, Severina zdaj javno storila to

Pevka Severina je ta konec tedna nastopila v Splitu in med izvajanjem pesmi Dalmatinka vzela v roke dres nogometaša Marka Livaje in ga dvignila v zrak. Hrvaškemu reprezentantu so, kot smo že poročali, navijači Reke nedavno celo grozili s smrtjo.

Ko je visoko v zrak držala razgrnjen dres, množica ni mogla skriti sreče in je ploskala, kolikor je le mogla.

Severina je za koncert sicer oblekla dolgo bleščečo obleko, ki se je lepo podala k njeni postavi, so navedli hrvaški mediji.