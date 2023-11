Ko denar ni ovira: milijarder najel dva hotela, operno hišo in gledališče

Ko denar ni ovira, tudi želje običajno nimajo meja. Slavni in bogati si tako pogosto omislijo neverjetne zabave, o katerih lahko običajni smrtniki le sanjamo, zanje kuhajo najboljši chefi na svetu, vse najboljše jim pridejo zapet največje svetovne zvezde, najdražje penine tečejo v potokih … Še korak dlje pa je šel japonski milijarder, ki je za praznovanje svojega 73. rojstnega dne najel več pomembnih stavb v sicilijanski prestolnici.

Kaoru Nakadžima je sicer načrtoval veliko zabavo za svoj 70. rojstni dan, a mu je pandemija covida-19 prekrižala načrte, zato se je zdaj odločil nadoknaditi in na Sicilijo dal z zasebnimi letali ali v prvih razredih rednih linij prepeljati 1400 najbližjih prijateljev in družinskih članov. V Palermu je zanje najel kar dva hotela s petimi zvezdicami, da bi lahko v miru slavili in se zabavali, pa je zakupil še Teatro Massimo, največjo operno hišo v Italiji ter eno največjih v Evropi. Tam mu je med drugim prepeval Matteo Bocelli, sin legendarnega Andree Bocellija.

Japonski milijarder je bil nad Palermom navdušen. FOTO: Marcin Babul, Getty Images

Obogatel je s prodajo ličil in izdelkov za dom. FOTO: Facebook

Zabava trajala štiri dni

Zakupil je tudi 132 let staro gledališče Politeama in ga dal povsem preurediti, saj si je zaželel, da bi lahko v čudovitih prostorih gledališča njegovi gostje plesali, tam so jim postregli tudi večerjo. Nekoliko se je zapletlo le pri izbiri kuharskega mojstra, ki bi jim jo moral pripraviti. Ker ga je nedolgo nazaj aretirala lokalna policija, ker naj bi iz svoje restavracije preprodajal prepovedane droge, je bil namreč v hišnem priporu, zato je moral Nakadžima zadnji trenutek poiskati nekoga drugega. Kljub temu slavljenca to ni vrglo iz tira, v zabavi, ki je trajala štiri dni, je neznansko užival, lokalnim medijem pa navdušeno dejal, da je Palermo čudovito mesto.

Nekoliko manj so bili nad njegovim početjem navdušeni domačini, saj se niso strinjali s tem, da nekdo, ne glede na to, koliko ima pod palcem, lahko kar pride v njihovo domovino in najame stavbe velikega kulturnega in zgodovinskega pomena. Z njimi se je strinjal tudi guverner Sicilije Renato Schifani, ki se boji, da bi zdaj na podobno zamisel prišli še drugi bogataši.

»Sem izredno liberalen in vedno sem bil naklonjen zasebnemu sektorju, vem, da potrebujejo denar in izkoristijo vsako priložnost, da kaj zaslužijo, a vse ima svoje meje. S tem, ko smo to dovolili enemu človeku, se lahko zgodi, da bodo tudi drugi zasebni državljani zahtevali podobne storitve. Naše kulturne ustanove niso zabaviščni park, treba jih je spoštovati, njihovo zgodovino in pomen,« je dejal guverner.

Koliko je Japonec odštel za zabavo, ni znano, v medije je pricurljal le znesek, ki ga je odštel za najem omenjenega gledališča, in je znašal 37.000 evrov. Kaoru Nakadžima je obogatel, ko je še delal za podjetje AmWay, ki prodaja ličila ter izdelke za dom. Hitro je postal eden njihovih najboljših prodajalcev, kupil nekaj delnic podjetja, te pa je nato prodal za mastne denarje in lahko se je posvetil še svojim drugim ljubeznim, med njimi petju in skladanju glasbe, napisal je tudi več knjig z motivacijsko vsebino.