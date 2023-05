Kmalu še druga poroka: po princesi zdaj še njen brat

Letošnje leto bo na jordanskem dvoru pestro kot že dolgo ne, saj se pomembne prelomnice kar vrstijo. Najprej je marca večno zvestobo dolgoletnemu partnerju obljubila starejša od dveh hčera kralja Abdulaha II. in kraljica Ranie princesa Iman, prejšnji teden je mlajša Salma diplomirala na prestižni ameriški univerzi v Kaliforniji, čez 14 dni bo usodni da dahnil še njun najstarejši sin in prestolonaslednik, princ Husein, le 10 dni pozneje pa bosta okroglih 30 let zakona proslavila kralj in kraljica.

Princesa Iman in Jameel Alexander Thermiotis sta marca okronala dolgoletno ljubezen. FOTO: Jordanian Royal Palace Via Reuters

Trenutno družina seveda največ pozornosti in truda namenja drugi letošnji poroki, ki bo 1. junija, udeležbo na veselem dogodku pa je že potrdilo mnogo povabljenih, med njimi danski prestolonaslednik Frederik in njegova soproga princesa Mary, japonski princesi Hisaoka in Tsuguko, švedska prestolonaslednika princesa Victoria in njen soprog princ Daniel ter norveški prestolonaslednik princ Haakon; ali bo zdravstveno stanje princese Mette-Marit dovoljevalo, da se pridruži slednjemu, še ni znano. Podrobnosti poroke ostajajo skrbno varovana skrivnost, a obred in zabava po njem bosta zagotovo spektakularna, se strinjajo poznavalci. Princ Husein in Rajwa Khalid Alseif sta se zaročila avgusta lani.

Junija bosta jordanski kralj Abdulah II. in kraljica Rania praznovala 30 let zakona.

Kot veleva tradicija, je princ svojo drago za roko zaprosil v hiši njenega očeta pred člani obeh družin, ki so bili seveda presrečni. »Nisem si mislila, da je lahko moje srce tako polno sreče. Navdušeno v družino sprejemam tretjo hčer, Huseinovo bodočo nevesto Rajwo,« je na družbenem omrežju zapisala kraljica Rania.