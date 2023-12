Boleča klofuta princu Harryju in Meghan Markle

Eden najbolj znanih in kontroverznih parov, princ Harry in Meghan Markle, je bil razglašen za enega od poražencev leta, ki se izteka, poroča The Independent.

Na seznamu zmagovalcev in poražencev, ki ga vsako leto objavlja The Hollywood Reporter!, so med prvimi Taylor Swift, Greta Gerwig, Margot Robbie in Christopher Nolan, med drugimi pa Harry in Meghan, franšiza Krik in z umetno inteligenco ustvarjeni liki.

Potem ko sta zakonca Sussex doživela nemalo osebnih udarcev, denimo nista bila povabljena na poroko Archiejevega botra, se morata sedaj soočati še z naslovom, ki osebam, kot sta onadva, prav nič ne laska.

Tako imenovana biblija sveta zabave jim ga je pripisala zaradi mnogih zdrsov, ki sta jih bila deležna: Meghanin podkast se je predvajal le eno sezono, nato je bila pogodba med njo in Spotyfijem preklicana, iz njiju so se norčevali v risanih serijah South park in Family Guy.

Harryjevi spomini Rezerva (Spare) so bili velikokrat označeni kot neskončno tarnanje, tako kot njun dokumentarec, ki ga je posnel Netflix, njuna dobrodelna organizacija Arhcewell je, glede na letno poročilo, ki ga je pred kratkim predstavil par, zabeležila ogromen padec prihodkov.

V primerjavi z lani se je vanjo steklo za 11 milijonov dolarjev manj sredstev in fundacija je končala v minusu.

»Znamka Harryja in Meghan je postala mehurček dvoličnosti, ki samo čaka, da poči,« pišejo v časopisu in dodajajo, da paru v Združenih državah Amerike ni uspelo unovčiti statusa slavnih oseb.

Prelomna točka je bila po mnenju avtorjev seznama njun prikaz v South Parku, kjer sicer nista nikjer poimenovana, je pa iz dejstva, da v epizodi nastopata rdečelasi gospod in gospa, v obleki, ki spominja na Meghanino iz leta 2018, vsem jasno, kdo je par, ki zahteva zasebnost, a hkrati počne vse, da bi bil opažen in na turneji promovira knjigo z naslovom Waaaagh.

»Očitno so vse šale na njun račun in norčevanje iz njiju zanju boljše, kot to, da bi morala prisostvovati na 200 in več dogodkih kraljeve družine, kar je po svoje zelo žalostno,« so zapisali v Hollywood Reporterju.