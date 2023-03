Kje je Melania Trump in kako živi te dni, ko okoli njenega moža divja vihar

Govori se, da je nekdanja prva dama Amerike Melania Trump dobra mama, sin je zanjo vedno na prvem mestu, zdaj pa so ameriški mediji izvedeli še nekatere podrobnosti, ki razkrivajo, kako danes živi Melania Trump, medtem ko se njen soprog in bivši predsednik ZDA Donald Trump sooča s tožbo zaradi podkupovanja pornoigralke.

Melania z družino, svojimi starši in 17-letnim sinom Barronom biva v svoji najljubši luksuzni nepremičnini v Palm Beachu. Nekdanja prva dama nikoli ni imela veliko tesnih prijateljev, zanesljivi viri pa trdijo, da se glede tega ni nič spremenilo.

Donald in Melania Trump. FOTO: Marco Bello, Reuters

Tudi pred poroko z Donaldom Trumpom, ko je še bila manekenka, ni imela velikega kroga prijateljev. Slavna Newyorčanka, ki se je gibala v teh krogih, se je nekoč spominjala tega obdobja: »Spomnim se, da nas je nekaj klepetalo, z nami pa je bil tudi znani trač kolumnist, ki je rekel: 'O, Melania je tam. Moral bi se pogovoriti z njo, ker se bo verjetno poročila z Donaldom.' Melania je bila samo ena od deklet in kot tako smo jo vsi poznali. A nihče je ni zares poznal, ne takrat ne danes,« je povedala za revijo People.

Tudi ko je bil njen mož izvoljen za predsednika, je bila Melania znana kot ženska, ki se drži svojega ozkega kroga ljudi. Čas raje preživi z družino, kot pa da bi hodila na družabne dogodke ali imela intervjuje z novinarji. »Melanijini prijatelji so njeni družinski člani. Mnogi člani kluba Mar-a-Lago, tako kot drugi, jo lahko sicer vidijo, a niso njeni prijatelji. Ne srečujejo se, ne pogovarjajo se in niti ne družijo. Vedno je le v krogu svojih družinskih članov. Je skrbna mati in je zelo zaščitniška do Barrona. To ni nič novega,« je povedal vir iz Palm Beacha.

Melania s sinom Barronom. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Trump se te dni sooča z obtožnico, ker naj bi leta 2016 plačal velike vsote denarja in podkupnino, da bi kupil molk pornoigralke Stormy Daniels, s katero je imel afero pred desetimi leti. V tem času se družinski odnosi v družini Trump, zlasti kar zadeva Melanio, menda niso spremenili.

»Barron je bil vedno na prvem mestu v njenem življenju, seveda jo skrbijo pravne težave, a vse, kar počne, je za to, da zaščiti Barrona. On je bil vedno njena prva prioriteta, ona je dobra mama,« je razkril vir. Drugi ljudje, ki jim najbolj zaupa, so njeni starši, ki prav tako živijo na posestvu Mar-a-Lago blizu Melanie. Tudi Amalija in Anton Ulčnik sta zelo blizu svojemu vnuku in sta ključni osebi pri njegovem izobraževanju in vzgoji.