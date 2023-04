Kje je Melania Trump?

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek priletel v New York, kjer se je v torek zglasil na kazenskem sodišču in se soočil z obtožbami tožilstva. Ob njem so bili poleg številne odvetniške ekipe njegovi najožji svetovalci in člani družine, toda ne njegova žena Melania. Širni svet se tako sprašuje, kje je nekdanja prva dama.

Mediji poročajo, da Melanie ni bilo na Trumpovem letalu za New York, govori se tudi o tem, da par živi popolnoma ločeno življenje. Nekateri celo mislijo, da se bosta kmalu ločila. Govorice o tem so postale še bolj glasne, ker Melania pred odhodom na sodišče ni javno podprla moža. Viri blizu paru pa menda celo pravijo, da se njune poti še komaj križajo.

Na letalu, ki je v ponedeljek poletelo proti New Yorku, so bili namesto Melanie njegov sin Eric, Steven Cheunga, Trumpov dolgoletni svetovalec za nastope v javnosti Jason Miller, njegov nekdanji pomočnik v Beli hiši Dan Scavina in Boris Epshteyn.