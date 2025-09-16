Kitajska igralka: od seks simbola do borke za pravice žensk

Kitajska televizijska voditeljica in igralka Liu Yan, ki je vrsto let veljala za seks simbol, zdaj opozarja na pravice žensk, poroča South China Morning Post. Tako je znova postal viralen njen intervju iz leta 2016, v katerem je dejala: »V redu je, da si seksi, objektivizacija pa nikakor ni. Nočem biti ženska, za katero vsi mislijo, da je primerno, da jo nadlegujejo.«

Kot manekenko so jo odkrili, ko je bila stara 17 let in je delala kot medicinska sestra. Leta 2005 je zmagala v resničnostnem šovu in nato postala televizijska voditeljica in igralka. V filmih in televizijskih dramah pogosto igra privlačne ženske like.

V Aziji se še vedno spominjajo tudi škandala iz leta 2016. Takrat je kitajski igralec Bao Beier na svoji poroki skupaj z drugimi svati poskušal vreči Liu Yan v bazen, pri čemer so ignorirali njene kričeče proteste. Eden od svatov je vse skupaj posnel in video objavil na družbenih omrežjih, posnetek pa je sprožil razpravo o pravicah žensk. Mnogi so prepričani, da je bila Liu tarča samo zaradi njene seksapilne postave.

Družba napreduje, ker je veliko žensk, ki spregovorijo tako kot ti.

Ima kar 33 milijonov sledilcev

Njeni starejši intervjuji in posnetki so zdaj spet viralni predvsem po zaslugi kitajskih stand up komedijantk, denimo Fangzhuren (Fan Chunli), Bu Jingyun in Wang Xiaoli, ki se zavzemajo na pravice žensk na Kitajskem in se borijo proti patriarhatu. Tako opozarjajo na zgodbo Liu Yan, hkrati pa predstavljajo tudi lastne boleče izkušnje.

Na površje je prišel še starejši intervju z Liu Yan, v katerem kritizira predsodke, da ženske med seboj ne morejo biti prave prijateljice, češ da se vedno borijo samo za pozornost moških. Pri South China Morning Postu so poudarili, da se vse več kitajskih žensk povezuje med seboj, saj ustanavljajo hostle, telovadnice in druge ustanove samo za ženske.

Vse več podpore ima tudi Liu Yan. Mnogi sledilci na družbenih omrežjih ji sporočajo, naj ne odneha in naj še naprej opozarja na kršitve pravic žensk. Skupno ima kar 33 milijonov sledilcev.

»So se tvoje brazgotine zdaj zacelile? Čas te je končno dohitel,« je dejala ena od podpornic. Neka druga pa: »Odlična si, sestra. Družba napreduje, ker je veliko žensk, ki spregovorijo tako kot ti.«