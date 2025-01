V torek so na police knjigarn prišli spomini igralke Brooke Shields z naslovom Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old (Brooke Shields se ne sme postarati). 59-letna igralka, ki je v šovbiznis zajadrala kot nekajmesečni dojenček, pri enajstih igrala v filmih, pri petnajstih pa zaslovela s filmom Modra laguna, v knjigi razmišlja o staranju ženske na očeh javnosti in piše, da je to, kako gleda nase pri svojih letih, njena »najbolj provokativna izbira«.

Zvezdnica pravi, da se morajo ženske postaviti zase – tudi v zdravniških ordinacijah. V knjigi, pa tudi v intervjuju z Leilo Fadel Monday za NPR, je spregovorila o svoji operaciji zmanjšanja sramnih ustnic, labioplastiki, za katero se je odločila po nasvetu ginekologa, ko se je zbudila po operaciji, pa je ugotovila, da je kirurg brez njene privolitve izvedel tudi vaginoplastiko, kirurški poseg, ki mu pravijo tudi pomlajevanje nožnice. Pri posegu zožijo vhod nožnice, ki lahko postane ohlapna zaradi poroda ali kot posledica staranja. V okviru vaginoplastike kirurgi včasih dvignejo tudi mehur in/ali črevo.

»Bila sem zgrožena, a tudi izgubljena. Nisem želela tožiti tega moškega ali pa sem ga morda hotela, pa se mi je zdelo, da tega ne morem storiti, ker nisem želela, da bi o tem pisali na prvih straneh časopisov,« piše igralka v spominih. O »mlajši« vagini mesece ni povedala niti možu, še razkriva v knjigi.

Igralka piše, da bi se morali več pogovarjati tudi o menopavzi in hormonskih terapijah in tako opolnomočili ženske, da ne bi več »trpele v tišini«. FOTO: ‎Flatiron Books

V intervjuju za NPR je dodala, da se preprosto ni počutila dovolj močno, da bi bila »anatomija spet v središču moje kariere«. Leta 1985 je namreč v knjigi On Your Own razkrila, da je še vedno nedolžna, kar je v javnosti sprožilo burne razprave.

Leta 2022 je v podkastu Now What? With Brooke Shields obelodanila, da ji je žal, da je zgodbo o svojem devištvu javno delila, saj je razkritje vodilo k mnogim »srhljivim« intervjujem, a jo je hkrati pripravilo na kariero ženske v zabavni industriji. »Ker sem bila v tako mladih letih na ta način izpostavljena, sem pridobila odpornost in zato sem pripravljena na vse v tej industriji, ki je lahko kruta,« je povedala v podkastu.