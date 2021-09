Kirurg Amy izrezal maternico in slepič

Po operaciji je še precej razbolena.

Nadomestna mati

V moji maternici je bilo veliko, resnično veliko krvi.

si je od nekdaj želela otrok. A čeprav se ji je želja, da postane mati, začela uresničevati le nekaj mesecev potem, ko se je po hitri in vihravi romanci sz njim februarja 2018 tudi poročila, je vselej zabavna svetlolaska hitro spoznala, da nosečnost ni le nekaj čudovitega in čarobnega. Skoraj vseh devet mesecev ji je bilo grozljivo slabo, v zadnjem tromesečju je pristala celo v bolnišnici, na infuziji, pa tudi porod je bil vse prej kot čudovit.Nujen je bil namreč carski rez, ki pa se je zaradi igralkine endometrioze razvlekel na dolge in boleče tri ure. »Bilo je precej brutalno,« je priznala Amy, a dodala, da je bila za večmesečno bruhanje in grozne bolečine več kot poplačana v hipu, ko je 5. maja predlani v roke prijela prvorojenca. Toda čeprav sta z možem pozneje začela razmišljati o še enem otroku, je teh sanj zdaj dokončno konec. Vsaj če bi si svojemu kratkohlačniku želela podariti bratca ali sestrico po naravni poti. Zaradi vse večjih težav, povezanih z endometriozo, je komedijantka namreč sprejela težko odločitev in šla pod kirurški nož. »Jutro po operaciji. Moja maternica je zunaj,« je zapisala iz bolnišnične sobe.S svojimi sledilci je bila vselej iskrena, razkrivala jim je tudi vse tiste manj glamurozne delčke svoje zasebnosti. In tokrat ni bilo prav nič drugače. »Odstranili so mi maternico. Zdravnik je odstranil 30 endometrioznih točk, odstranil mi je tudi slepič, saj je tudi njega napadla endometrioza,« je povedala brez vsakršnih olepšav.»V moji maternici je bilo veliko, resnično veliko krvi. Zdaj sem razbolena, precej boleče mi nagajajo tudi plini.«S posegom, ki ga je prestala minuli konec tedna, so vse sanje o vnovični nosečnosti razblinjene, čeprav se je Schumerjeva s tem dejstvom skoraj že povsem sprijaznila že lani. Tedaj sta z ljubljenim v želji po otročičku namreč poskušala zunajtelesno oploditev, kar pa je bilo za Amy boleče in mučno, povrhu pa še neuspešno.»Mislim, da tega ne morem še enkrat ponoviti. Če se bova že odločila za še enega otroka, mislim, da ga bova dobila s pomočjo nadomestne matere.« A sta tudi to idejo za nedoločen čas postavila na stranski tir, saj si v pandemskem vzdušju nista želela narediti tako pomembnega koraka.