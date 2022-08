Kimini romanci s komikom je odklenkalo

Po propadu njenega zakona s Kanyejem Westom, ki so ga sploh v zadnjem skupnem letu razjedali raperjevi čustveno nenadzorovani izbruhi in nepovezana javna rohnenja po družabnih omrežjih, je bila romanca s sproščenim Petom Davidsonom za Kim Kardashian kot obliž na rano. »Po tem zelo težkem obdobju je potrebovala nekoga, s komer se bo zabavala in jo bo nasmejal. Pete je bil najboljše zdravilo,« je vir dejal o starletini romanci s 14 let mlajšim komikom, ki ji je po devetih mesecih odklenkalo. Kajti čeprav se je že zdelo, da bo njuna sicer nepričakovana ljubezen morda vendar ljubezen na dolge proge, govoričilo se je celo o Kiminih poročnih sanjarijah, so bili natrpani urnikih obeh in fizična razdalja preveč.

Začutila prasketanje

Vse se je začelo z enim samim poljubom med skečem oddaje Saturday Night Live, ki je v Kim prebudil speče poželenje. »Bil je le odrski poljub, a sem vseeno začutila neko električno prasketanje,« je dejala. Morda tudi zaradi novih občutij, saj je bil v desetletju Pete prvi moški, ki ni bil Kanye, ki ga je poljubila. Toda čeprav je v prvem trenutku ni povsem obnorel, je vendar zaznala sled razočaranja, ko se ni pojavil na zabavi po koncu snemanja, in je od producenta izprosila njegovo telefonsko številko. Še sama ni dobro vedela zakaj. »O romanci še zdaleč niti razmišljala nisem,« je dejala, čeprav, če bi bila povsem iskrena do sebe, se malce nežnosti in posteljne akcije pač ne bi branila.

»Moje dekle je odvetnica,« si je dal vtetovirati, ko je Kim opravila mini pravosodni izpit. FOTO: Osebni arhiv

Začelo se je morda kot nepomembna avantura, a je hitro začela preraščati v nekaj večjega in bolj pomenskega. »Odkrivati sem začela, kako pozoren, skromen in iskren je, verjetno najboljša oseba, kar sem jih kdaj spoznala.« Tako ga je brez posebnega premisleka že seznanila s svojimi otroki, na vse več dogodkih sta se pojavljala z roko v roko in zanetila pravo vznemirjenja na letošnjem plesu Met Gala, na katerega je Kim prišla v ikonski obleki Marilyn Monroe. In če že to niso bili dovolj očitni znaki, je Pete njuno ljubezen ovekovečil kar v črnilu na lastni koži. »Moje dekle je odvetnica,« si je vtetoviral nad ključnico, ko je Kim v četrto uspelo opraviti zahteven izpit, ki je v Kaliforniji test pred pravosodnim izpitom, po katerem postaneš odvetnik.

Najsi so bila čustva takšna ali drugačna, breme fizične oddaljenosti je bilo zanje preveč. Kajti medtem ko ima Kim bazo v Los Angelesu, kjer je ustvarila dom za svoje štiri otroke, je Pete več mesecev preživel na drugi strani oble, v Avstraliji, kamor ga je odpeljalo snemanje filma Wizards!. Tu ga je prejšnji mesec Kim sicer obiskala, a tudi krajši romantični oddih v petzvezdičnem letovišču sredi džungle ni bil dovolj, da bi rešila razmerje. »Oba imata natrpane urnike in zaradi posla ogromno potujeta, kar za razmerje ni idealno. Še vedno se imata rada in se spoštujeta, a zaradi distance odnosa nista mogla več vzdrževati in sta šla po ločenih poteh.«