Kim praznuje 41. rojstni dan: To so njene najbolj kontroverzne fotografije

Legendarna voditeljica Barbara Walters (92) jo je označila za 'dekle brez talenta' in 'slavno samo zato, ker je slavna'. Mlada Kim Kardashian se za te kritike pred 14 leti ni preveč menila, ampak jih je izkoristila in zgradila poslovni imperij ter aprila postala tudi milijarderka. »Ni slabo za dekle brez talenta,« je komentirala Kardashianova, ki praznuje 41. rojstni dan. Ob Kiminem rojstnem dnevu so se mediji spomnili vseh njenih najbolj kontroverznih izdaj, s katerimi je oboževalce razveselila, pa tudi šokirala vsa ta leta.

Na njenem Instagram profilu oboževalce redno razveseli s provokativnimi fotografijami. Njen stil se je od leta 2007 tako zelo spremenil, Kim pa še naprej navdušuje s svojimi modnimi odločitvami. A to še ni vse, novica, da bo Kim postala odvetnica, nikomur ni bila povsem jasna. Zvezna država Kalifornija ima namreč zakon, ki ji dovoljuje, da zastopa stranko na sodišču, če opravi pravosodni izpit. Čeprav ga je že dvakrat padla, je influencerka s fotografijo, s katere je razvidno da študira, dokazala, da ne namerava obupati.