Kim Kardashian zanima Dončić: tako so se pošalili na njegov račun (FOTO)

Odlični slovenski košarkar Luka Dončić bo v nadaljevanju sezone zaigral z LeBronom Jamesom, njegova priljubljenost v ZDA pa je s tem prestopom še dodatno zrasla.

Med prvimi, ki so se zanimali za njegove načrte, je bila resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, ki je kmalu po podpisu pogodbe na svojem Instagram storyju objavila vprašanje, ki je presenetilo mnoge.

FOTO: Zaslonski posnetek

»Ali kdo ve, kdaj bo Dončićigral? Rada bi ga spoznala« je zapisala in pokazala veliko zanimanje za slovenskega zvezdnika.

FOTO: Zaslonski posnetek

Nekaj ur po tem, ko je Kim Kardashian objavila Instagram zgodbo, se je na omrežju X začela širiti viralna objava. V njej je bilo zapisano, da je manekenka komentirala objavo ekipe Lakers, ki je poudarjala prihod Luke Dončića v moštvo. Napisala naj bi: »Želim se naučiti govoriti slovensko«, zraven pa dodala emoji »seksi ustnic«.

Luka Dončić ni izgubljal časa in ji odgovoril: »Ne, prosim, ne«.

No, na koncu se je izkazalo, da je objavo na družbena omrežja naložil profil ‘NBACentel’, ki je parodija znanega računa ‘NBACentral’. Ta je znan po objavljanju lažnih zgodb, ki morda niso resnične, a zagotovo nasmejijo občinstvo.

Kdo je Kim Kardashian?

Kim Kardashian je mojstrica samopromocije in izkoriščanja medijske pozornosti. Njena sposobnost, da iz najmanjšega škandala ali objave naredi globalno novico, jo ohranja v središču pozornosti že več kot 15 let. Njena prepoznavnost sega daleč prek resničnostnih šovov – danes je ena najbogatejših in najvplivnejših žensk v zabavni industriji.

Kim Kardashian je bila večkrat poročena, najbolj znan je bil njen zakon s Kanyejem Westom, enim najuspešnejših raperjev in producentov. Skupaj imata štiri otroke. Po ločitvi je bila v razmerju s komikom Petom Davidsonom, pogosto pa jo povezujejo z različnimi slavnimi moškimi.