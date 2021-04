Kim je tudi uradno v klubu milijarderjev

Najboljši model za linijo spodnjega perila za oblikovanje telesa je kar Kim sama. FOTO: Osebni Arhiv

Z lepoto do dobička

Polsestri Kim in Kylie sta obe superbogati. FOTO: Osebni Arhiv

Kim se je pridružila klubu milijarderjev, le nekaj tednov prej pa je njen zdaj odtujeni Kanye postal najbogatejši temnopolti moški v ameriški zgodovini, njegovo premoženje je ocenjeno na več kot pet milijard evrov.

Zasebnost se ji je raztreščila na tisoče koščkov. Namesto da bi v letošnjem mesecu ljubezni praznovala sedmo obletnico poroke, sta siinže na začetku letošnjega leta priznala, da za njun zakon ni več rešitve, in zagnala ločitveno kolesje.A ker je v življenju vse v ravnovesju, se nasproti zvezdničini zasebni nesreči zlato svetlika njeno poklicno življenje, v katerem ji še nikoli ni teklo tako namazano kot zdaj. Vranjelasa lepotica, za katero so mnogi trdili, da je slavna zaradi slave same in da si je zvezdniški status prislužila skoraj izključno z razkazovanjem bohotnih oblin, je zdaj podkurila vsem nejevernežem, saj se je prebila v Forbesovo elitno skupino milijarderjev. Ne s polgolimi fotografijami, pač pa večinoma zaradi svoje kozmetične znamke KKW Beauty in linije perila za oblikovanje telesa Skims.»Ni slabo za dekle brez talenta!« bi zato zdaj lahko ponovila svoje besede izpred petih let, ko je prvič pristala na naslovnici revije Forbes.Pri Kardashianovih se bije boj, kdo je bolj nesramno bogat. Kajti če je prej status milijarderke pripadal le Kimini mlajši polsestrici, ki je aprila lani že drugo leto zapored ubranila naziv najmlajše milijarderke vseh časov, ki je do svojega bogastva prišla sama, si milijonarski prestol zdaj deli s Kim.Obema pa je vrata v ta ekskluzivni klub odprla prav lepota. Kylie njena kozmetična znamka Kylie Cosmetics, ki jo je precej skromno začela z le štirimi različnimi odtenki šminke, Kim pa je levji delež milijonov prinesla kozmetična znamka KKW Beauty, ki jo je leta 2017 zagnala na temelju pripomočkov za senčenje in osvetljevanje obraza, kaj hitro pa razširila še na druge lepotilne pripomočke, od senčil za veke, šmink in dišav do negovalnih krem, tonikov in čistil kože. In očitno so ženske Kimine pripomočke brž vzele za svoje, saj so oblinasti starleti že po enem letu prinesli okoli 100 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 84 milijonov evrov). A prelomno poslovno potezo je Kardashianova naredila lansko jesen, ko je prodala 20 odstotkov svoje kozmetične znamke – to naj bi ji prineslo okoli 200 milijonov. Ob tem pa je predlani svetu predstavila še linijo perila za oblikovanje telesa, ki na ženskah poudari najboljše in skrije vse, kar želijo skriti.Dobiček torej kuje na lepoti, njenemu bogastvu pa je vsekakor govorilo v prid, da ji ni treba razmetavati milijonov za oglaševanje, saj se je naslonila kar na svojo ogromno bazo sledilcev na družabnih omrežjih – na twitterju ji pridno sledi dobrih 69 milijonov ljudi, na instagramu pa kar 213 milijonov –, medtem ko se fotografskim objektivom v spodnjicah, bodijih, nedrčkih in korzetih nastavlja kar sama in njene sestreinIn ko vsemu dodamo še prihodke od resničnostne oddaje Keeping Up With The Kardashians in oglaševalske posle, ni več tako zapleteno izračunati, kako je iz 780 milijonov, ki jih je imela pod palcem lansko lesen, zdaj prišla do okrogle milijarde.