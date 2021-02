Kim in Kanye se ločujeta: kako si bosta razdelila premoženje?

Romeo in Julija

North je s sedmimi leti najstarejši otrok družine West, 2015. se je rodil Saint, tri leta pozneje hči Chicago in 2019. še sin Psalm. FOTO: Instagram

Skoraj bi ubil svojo hčer.

V drugi polovici maja bi praznovala sedmo obletnico poroke, a te zvezdnica resničnostnih šovovin raperne bosta dočakala. Kim je namreč pred dnevi na sodišče v Los Angelesu vložila zahtevo za razvezo, poteza pa večine ni presenetila, saj je v zakonu enega najbogatejših parov v zabavni industriji menda že zelo dolgo škripalo. »Kim je zelo težko, o tem ni dvoma, a papirje je vložila z zavedanjem, da je storila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi rešila zakon. O ločitvi je dolgo razmišljala in bala se je, da bo morala narediti ta korak, na koncu pa je uvidela, da ji drugega ne preostane,« je ameriškim medijem povedal eden izmed njenih prijateljev.Začetek konca je bilo leto 2018, ko je Kanye, ki sicer trpi za bipolarno motnjo, v enem od televizijskih pogovorov razhudil Američane, ko je dejal, da je suženjstvo odločitev, saj ni mogel verjeti, da bi v Ameriki tako veliko ljudi lahko kdo k temu silil dolga štiri stoletja.Kim, ki ji ogromno pomeni mnenje ljudi, saj je od tega odvisen njen zaslužek, je po intervjuju ponorela, a se ji je Kayne opravičil s pesmijo, ki jo je napisal prav zanjo, in nekaj časa je bil njun zakon vsaj na površju videti miren. Sodu pa je izbil dno njegov lanski nastop na rojstnodnevni zabavi, ko je povsem izgubil razum in javnosti v solzah razkril, da sta se s Kim, ko je bila noseča s prvim otrokom, zdaj sedemletno, resno pogovarjala o tem, da otroka ne bi obdržala. »Skoraj bi ubil svojo hčer. In tudi če se bo moja žena po tem govoru ločila od mene, je najpomembnejše to, da je na svet spravila North, čeprav jaz tega nisem hotel,« je med drugim dejal Kanye. Zakonske idile je bilo s tem konec, Kim pa je bolj kot vse na svetu prestrašilo dejstvo, da bo North ta očetov nastop kdaj videla in slišala, da si je starši niso želeli. Od takrat sta zakonca, ki imata skupaj štiri otroke, živela vsak na svojem koncu, ona v Los Angelesu, on večinoma na ranču v Wyomingu, tudi kadar je prišel v Los Angeles, pa je ostajal v svojem krilu ogromne družinske hiše in s Kim nista imela stika.A tudi 43-letni glasbenik ni povsem ravnodušen glede ločitve, saj je bila Kim od nekdaj njegova sanjska ženska in to menda, pravijo njegovi prijatelji, še vedno je. Zvezdnika sta uradno postala par 2012., a spoznala sta se že nekaj let prej. »Vanjo sem se zaljubil na prvi pogled, a moral sem čakati nanjo in to čakanje me je ubijalo. Vse, kar sem hotel od trenutka, ko sem jo zagledal, je, da bi bila moja, in ko se je to zgodilo, sem se počutil, kot da sva Romeo in Julija,« je raper pred leti povedal v enem od intervjujev. Kako si bo par razdelil premoženje, ki je ocenjeno na skoraj dve milijardi evrov, in kako bo s skrbništvom nad otroki, se z odvetniki še dogovarjata. In čeprav njuni prijatelji upajo, da bosta zgladila nesporazume, vsaj zaradi otrok, pa to menda ni več mogoče. »To ni bila impulzivna odločitev in nedvomno je konec,« je še dejal Kimin prijatelj.