Kim in Kanye pustila otroke in odšla neznano kam

Ločitvena saga enega najbolj znanih ameriških parov se nadaljuje.insta imela burnih nekaj mesecev, od tod tudi govorice o razhodu.V preteklih letih smo se čudaških izpadov Kanyeja, ki je že leta 2016 pristal na psihiatriji, skoraj navadili, predlani pa je tudi pricurljalo, da ima njegovo spremenljivo in nepredvidljivo vedenje svoj vzrok – bipolarno motnjo.A so zdravniki očitno odkrili zanj pravo kombinacijo zdravil, saj nenadoma ni več polnil tabloidnih naslovnic s sočnimi škandali. Do tega meseca, ko je eksplodiralo. Po vseh obtožbah in pisanju medijev pa se je par vendarle odločil, da poskusi rešiti zakon. Tako sta otroke prepustila babiciin odpotovala neznano kam.