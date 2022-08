Kevin Spacey: izgubil je pritožbo, plačati mora 30 milijonov

Pred petimi leti je plaz obtožb spolnega nadlegovanja praktično pokopal bleščečo igralsko kariero dvakratnega oskarjevca Kevina Spaceyja. Veljal je za enega največjih igralcev svoje generacije, nato pa so se mu začeli izogibati kot kugi. Namesto nastavljanja fotografom na rdečih preprogah Spacey že od leta 2017 le zastira svoj obraz pred sodnimi dvoranami, kamor so ga zvlekle nekatere njegove žrtve. A je imel doslej srečo, saj so bile vse tožbe do zdaj ovržene. Nato pa je lani doživel prvi poraz.

Dnevi njegove slave in oboževanja so že davno mimo. FOTO: Kevin Winter/Afp – International News Agency

Igralčevim tegobam ni videti konca. Junija prihodnje leto mora na sodišče v Anglijo zaradi obtožb petih kaznivih dejanj, ki naj bi jih zakrivil med letoma 2005 in 2013.

Ko je igralec pristal na črni listi, je produkcijska družba MRC namreč z njim pretrgala vse vezi in posledično izgubila velik del prihodkov, ki jih je do takrat prinašala serija Hiša iz kart, zaradi česar ga je studio udaril z zahtevkom 30-milijonske odškodnine. In ga dobil! In čeprav so igralčevi odvetniki tedaj nemudoma nabrusili kremplje in poskušali to izpodbiti, je prva presoja obstala. Ameriško sodišče je igralčevo pritožbo na prvotno odločitev namreč zavrnilo. Plačati mora 29 milijonov odškodnine ter še za skoraj milijon in pol sodnih in odvetniških stroškov.

Bil je izjemen

Pet sezon je blestel v Hiši iz kart. FOTO: Press Release

Kot ameriški predsednik Frank Underwood v Netflixovi uspešnici Hiša iz kart je bil izjemen. To je prepoznala tudi kritiška srenja in se mu priklonila z zlatim globusom in dvema nagradama Združenja filmskih igralcev. A čeprav bi mu ob tako briljantni igri pri marsičem pogledali skozi prste in bi si lahko privoščil prenekatero muho, se pri spolnem plenilstvu potegne črto. Je nedopustno in neopravičljivo, zato so ga pri MRC brez pomišljanja vrgli na cesto, ko ga je neprimernih dotikov, grabljenja intimnih predelov in ustvarjanja toksičnega delovnega ozračja obtožil njegov mladi pomočnik. Besede, ki so imele veliko težo ob kupu podobnih obtožb še drugih moških, ki so tedaj prišle na plan.

Prekinitev pogodbe jih je precej stala. Ne nazadnje so s Spaceyjem dve epizodi šeste sezone že posneli, a so ju nato morali vreči v koš. Scenarij so na novo spisali, za Kevina poiskali zamenjavo in celotno sezono z od začetka predvidenih 13 nadaljevanj skrčili na le osem epizod. Trideset milijonov pa je znesek, ki so ga dobili, ko so preračunavali, koliko jih je nujna prekinitev pogodbe s Spaceyjem stala, in ga je nato potrdil tudi sodni mediator. »Ni kršil pravil studia glede politike spolnega nadlegovanja. Vse so zgolj seksualno obarvana namigovanja ter podtikanja, šlo je za povsem nedolžno razposajenost,« so igralčevi odvetniki v pritožbi poskušali doseči razveljavitev. Neuspešno. Po več mesecih sodnega drezanja mora Spacey (še vedno) plačati milijone. T. P.