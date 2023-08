Kevin Hart zaradi stave pristal na invalidskem vozičku

Razkazovanjein napihovanje moškega ega je lahko hudič. To zdaj nadvse dobro čuti ameriški komik Kevin Hart, ki se je v sprintu na 40 metrov pomeril z desetletje mlajšim profesionalnim športnikom, nekdanjim igralcem v ligi NFL Stevanom Ridleyjem.

Želel je dokazati, da za športnim prijateljem ne bo pretirano zaostal, ga morda celo premagal, zdaj pa ne le, da ne more več teči, še hoditi ne more. Zaradi poškodb, ki si jih je pridelal med tekmo, je namreč pristal na invalidskem vozičku. In bo nanj prikovan še vsaj od šest do osem tednov. »Poskušal sem neke mladostne zadeve ... Gotovo sem najbolj neumen človek na svetu!«

Ni več dvajsetletni zelenec, ki bi mu telo dopuščalo in odpuščalo vsakršne vragolije. Ne, Hart je 44-letni moški, česar ni še nikoli prej občutil tako močno kot zdaj. »Dame in gospodje, starost 40 in več je resnična! To ni igra. Spoštujte svoja leta, sicer vas bodo ona naučila spoštovanja,« je začel hollywoodski zabavljač in nadaljeval, da je bila vsega kriva debata o hitrosti. »Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem precej hiter.«

Prijatelj in stanovski kolega Dwayne Johnson mu je iz izkušenj zagotovil, da je njegova nepokretnost le začasna. FOTO: Claire Folger/warner bros

A ko ga je Stevan ob tem zbodel, da bo prej zamrznil pekel, kot ga bo premagal v teku, Kevin tega ni mogel preprosto požreti. Pozval ga je na tekaški dvoboj! Med prvim tekom je šlo vse precej gladko, a ga je Ridley pustil za sabo v prahu. Med drugim poskusom, ko je Kevin očitno dal vse od sebe in več, pa je tik za njegovim zadovoljnim vzklikom, da ga dohiteva, zadonel krik bolečine. V hipu je upočasnil in se skremžen grabil za trebuh. »Čisto sem se polomil. Strgal sem si spodnji del trebuha. Strgal sem si stegenske mišice; niti vem ne, kaj je to, vem pa, da sem si jih strgal. Ne morem hoditi.«

Še najmanj mesec in pol se bo naokoli premikal na vozičku. FOTO: Osebni arhiv

Namesto da bi odplesal zmagovalni ples, zdaj sedi na invalidskem vozičku. »Za kaj, za vraga, pri teh letih sploh tekmujem? Kaj delam?! Največja oslarija, zaradi tega zdaj ne morem več niti hoditi!« se jezi nase. Z nekaj grenkobe pa se je nato še pošalil, da zaradi teka trpijo tudi njegovi spolni organi. »Vse mi je zateklo. Moj ud je kot zadebeljen palec, testisi pa zatečeni in odebeljeni kot moje stisnjene pesti. V slabi koži sem!« A se je iz tega vsaj nečesa naučil, saj si je obljubil: »Nikoli več!«

V svoji nesreči in bolečini ni sam. Z dobrimi željami so ga namreč hitro začeli zasipavati prijatelji. »Staranje je resnično! Pozdravi se!« mu je zaželel Will Smith, Dwayne Johnson pa mu je zatrdil, da je vse le začasno. »Tudi sam sem si med rokoborbo strgal spodnji del trebuha. S teboj bo vse v redu!« Pevec Mario pa je nekoliko popametoval, češ da bi se moral pred začetkom tekme najmanj deset minut ogrevati.