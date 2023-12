Kevin Coster: nova ljubezen po grenki ločitvi?

Po javni in grenki ločitvi od modne oblikovalke Christine Baumgartner, s katero je bil poročen 18 let in ima tri otroke se zdi, da je Kevin Costner našel novo simpatijo.

Gre za ameriško glasbenico Jewel. Z njo se je pred nedavnim družil na karibskem otoku Necker, piše Mail Online.

Tam se je odvijal dobrodelni teniški turnir, zbrane donacije so bile namenjene pevkinemu humanitarnemu skladu Inspiring Children Foundation, ameriški portal TMZ pa je objavil več fotografij, na katerih igralec izvajalko objema čez pas.

Pevka je utrinke z dogajanja objavila na instagramu, kjer se je zahvalila Costnerju kot mentorju otrok, ki so z njima bivali na zasebnem otoku Richarda Bransona, vendar ni pripela nobenega posnetka, kjer bi bila skupaj.

Nedavno ločeni pevec in Jewel sta na Karibe odpotovala skupaj in tam preživela cel teden.

Nekaj gostov na turnirju je ameriškim medijem povedalo, da ni dvoma, da je med njima priskočila iskrica, vendar par navedb še ni komentiral.