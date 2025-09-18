Ker je kritiziral umorjenega Charlieja Kirka, so mu oddajo kar ukinili, Trump vesel

Ameriška televizijska mreža ABC je ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, potem ko ji je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, poročajo ameriški mediji.

Napad na svobodo govora in zatiranje Hollywoodska sindikata WGA in Sag-Aftra sta obsodila odločitev televizijske mreže in jo označila za napad na svobodo govora in zatiranje, ki ogroža svoboščine vseh. Razočarani oboževalci serije so se zbrali pred studiem v Los Angelesu, majhna skupina protestnikov pa je nosila napise z napisom Trump mora zdaj oditi. Po poročanju CNBC Jimmy Kimmel ni bil odpuščen, vendar se bo televizijska mreža z njim pogovorila o nadaljnjih korakih in morebitni vrnitvi v eter.

Andrew Alford, predsednik lastnika televizije ABC Nextar, je sinoči sporočil, da so bile Kimmlove izjave o smrti Kirka žaljive in neobčutljive ter ne odražajo mnenj in vrednot lokalnih skupnosti, v katerih prikazujejo program.

Kimmel obtoženega strelca označil za enega od pripadnikov Trumpovega gibanja Maga

»Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih (...) med obtoževanjem je bilo tudi žalovanje – v petek je Bela hiša spustila zastave na pol droga (...) vendar na človeški ravni lahko vidite, kako težko to sprejema predsednik,« je dejal Kimmel in predvajal posnetek Donalda Trumpa, ki na vprašanje novinarjev, kako se počuti ob smrti Kirka, odgovarja z besedami o obnovi Bele hiše.

Pripadnike Trumpovega gibanja Maga je razburilo to, da je Kimmel obtoženega strelca označil za enega od njih. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

Trump vesel

Predsednik FCC Carr, ki ga je na položaj postavil Trump, se je na Kimmlove izjave ostro odzval in namignil, da lahko televizija ABC ostane brez dovoljenj za oddajanje, če ne bo ukrepala.

Nekaj ur kasneje je ukrepala in Kimmel se je pridružil drugemu Trumpovemu kritiku, Stephenu Colbertu, čigar komično oddajo bo televizija CBS ukinila prihodnje leto.

»Odlične novice za Ameriko. Čestitke ABC za pogum, da je končno storila, kar je bilo potrebno. Ostaneta še Jimmy in Seth, dve popolni zgubi na lažnih novicah NBC. Ukrepaj, NBC! Predsednik DJT,« je Trump, ki se trenutno mudi na obisku v Združenem kraljestvu, med drugim objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Trump je imel v mislih komika Jimmyja Fallona in Setha Myersa, ki imata svoji oddaji na televiziji NBC in prav tako zbijata šale na njegov račun.