Ker imata dovolj otrok, zvezdnik prodaja embrija

Mnogo parov si želi otrok, a zaman čakajo, da bi se jim želja uresničila. Tega se zaveda tudi mehiški televizijski zvezdnik in vplivnež, ki se je odločil, da ponudi dva zamrznjena embrija paru ali paroma, ki bi si želela »izboljšati človeštvo«. Ker z ženo, ki je prav tako televizijska osebnost, nista vedela, koliko otrok si bosta želela, sta za vsak primer dala zamrzniti dve oplojeni jajčeci, zdaj pa sta se, kot kaže, odločila, da sta dva skupna potomca povsem dovolj, in Poncho de Nigris embrija zdaj ponuja tistim, ki bi si ju želeli, obenem pa imajo debelo denarnico.

Njegovi geni bodo izboljšali človeštvo, pravi. FOTO: Instagram

De Nigris za vsakega od embrijev, obe sta menda deklici, zahteva slaba dva milijona evrov, znesek pa se mu ne zdi niti malo previsok, saj da sta obe oplojeni jajčeci vrhunske kakovosti. Na obeh so strokovnjaki s področja medicine že naredili vse potrebne teste, s katerimi so izključili možnost genskih okvar in napak, Poncho pa obljublja tudi, da bosta deklici odrasli v izredni lepotici. O tem se lahko interesenti prepričajo ob pogledu na njegova že rojena otroka, ki ju ima s privlačno Marcelo Mistral, dva imata namreč nekoliko drugačne gene, saj sta se mu rodila v razmerju z bivšim dekletom, pravi 46-letni Mehičan.

Zgolj dobra poslovno priložnost

Marcela, ki je Ponchu večno zvestobo obljubila pred osmimi leti, poroko pa so v živo prenašali celo na lokalni televiziji, v prodaji zarodkov ne vidi nič spornega, enako kot možu se ji to zdi zgolj dobra poslovno priložnost.

Zamrznjena lahko ostaneta do nadaljnjega, zato cene ne namerava znižati. FOTO: Abezikus/Getty Images

»Ljudje v Ameriki plačujejo astronomske zneske nadomestnim mamam, ki namesto njih donosijo otroke, pa ne vedo, kakšni ti otroci sploh bodo. Veliko je reči, ki lahko gredo narobe, še posebno če ne poznate družinske zgodovine in morebitnih genskih okvar. Jaz pa vam obljubljam, da bosta otroka zagotovo zdrava in za nameček še lepa. Ne, dva milijona se mi za to ne zdi preveč,« je lokalnim medijem povedal de Nigris, ki dodaja, da lahko obe oplojeni jajčeci ostaneta zamrznjeni do nadaljnjega, zato se mu s prodajo ne mudi in cene ne namerava znižati.