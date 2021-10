Kelly Osbourne že sedmič na odvajanju

Enkrat odvisnik, vedno odvisnik. To že večji del življenja spoznava Kelly Osbourne, ki je, stara le 36 let, že v sedmo poiskal pomoč za svoje težave z alkoholom v rehabilitacijski kliniki. Pred štirimi leti se ji je sicer zazdelo, da je steklenico enkrat za vselej postavila v kot, a ji je pandemija dokazala, da lahko kaj hitro spet zdrsne na stara pota pijančevanja.

»Menila sem, da imam stvari pod nadzorom in bi si zato lahko občasno privoščila kozarček kot vsi drugi, zdaj pa vem, da tega nikoli ne bom mogla,« je že poleti priznala hčerka rockerskega mačka Ozzyja Osbourna, da je med zaprtjem države skušala kot njeni sosedje dolge karantenske dneve poživiti z občasnim kozarčkom. A je hitro zgrmela čez rob in pristala pri več steklenicah. »S tem se bom očitno borila vse življenje in nikoli ne bo povsem enostavno.«

V zadnjem letu in pol se ji je nabralo več, kot je lahko prenesla. Ni bila le osamljenost samoizolacije tisti dražljaj, ki jo je premotil, da je zavila na stranpota. »Medijski škandal, ko je njena mama Sharon po enajstih letih zapustila pogovorno oddajo The Talk, je močno vplival na Kelly. Skoraj hkrati je družino pretresla Ozzyjeva diagnoza parkinsonove bolezni. Kelly se je zdelo, da se je nanjo zrušilo vse naenkrat,« je dejal vir.

Očetova bolezen jo je močno zadela. FOTO: Rs/x17online.com

A se v tistem še ni zlomila, zgodilo se je šele, ko se je šok nekoliko polegel. »Popoln lockdown sem preživela bolj ali manj v redu. Ko pa se je zazdelo, da se svet počasi vrača na stara pota, in je bilo videti, da bo življenje spet super, sem doživela živčni zlom. Očitno sem tiste vrste dekle, ki mora tedaj, ko vse teče popolno, to uničiti. Očitno ne znam živeti, ko vse teče gladko.«

Zaradi česar je na odvajanju v Teksasu, ko bo težave spet spravila na povodec, pa je odločena hrbet obrniti še Hollywoodu. Verjetno meni, da bo daleč od te meke skušnjav manj možnosti za še osmi zdrs.