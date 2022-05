Kelly Osbourne pričakuje prvega otroka: »Mamica bom!«

Pri Osbournovih so radostno nazdravljali že konec marca, ko sta Jack Osbourne in njegova srčna izvoljenka Aree Gearheart obelodanila, da je njuna ljubezen obrodila sad in bosta že poleti zibala. A čeprav bo njun dojenček postal mlajši bratec ali sestrica Jackovim trem otrokom iz prejšnjega zakona, bo njuna poletna štručka radosti že nekaj mesecev pozneje dobila sestrično ali bratranca.

»Mamica bom!« je namreč ekstatično zavpila Jackova sestra Kelly Osbourne, ki je o otrocih že nekaj let po tihem sanjarila, zdaj, pri 37 letih, pa se ji bo ta srčna želja naposled uresničila.

Klan Osbournovih postaja še večji, tudi ker bo Jack kmalu oče že v četrto. FOTO: Osebni Arhiv

Kdor čaka, dočaka. Po nizu neuspešnih razmerij je Kelly na začetku letošnjega leta svojega dolgoletnega prijatelja Sida Wilsona nenadoma zagledala v drugačni luči in v rockerju, ki ga sicer pozna že skoraj četrt stoletja, odkrila sorodno dušo.

»Po 23 letih prijateljstva ne morem verjeti, da sva pristala tu, skupaj. Si moj najboljši prijatelj in sorodna duša, noro te ljubim, Sidney George Wilson,« mu je na letošnje valentinovo javno izpovedala ljubezen in prek instagrama razkrila, da je znova zaljubljena. Tokrat očitno za vedno.

Najprej prijatelja

Spoznala sta se vže daljnega leta 1999, ko je Sid s svojo skupino nastopil na Ozzfestu, glasbenem festivalu, ki ga organizirata Ozzy in Sharon Osbourne. Tu sta s Kelly postala prijatelja, prijateljstvo vsa leta negovala in se spoznala do obisti, pred manj kot pol leta pa je med njima zaprasketala ljubezenska iskrica. Te verjetno nista pričakovala, a boljših temeljev za ljubezensko razmerje, partnerstvo in očitno tudi starševstvo ne bi mogla zgraditi. »Od prvega srečanja sta prijatelja. Zdaj pa sta zaljubljena in že neznosno srečna drug z drugim,« je povedal vir.

Kelly se je še lani zdelo, da je v življenju v groznem zaostanku, da marsikaj zamuja. »Želela bi si biti poročena in imeti otroke. Moj brat ima že tri hčere, tudi jaz si želim otrok, a očitno jih zame še ni v kartah. Verjetno tudi, ker doslej ne bi bila kaj prida mati, bila sem namreč zmešana odvisnica, ki si je mislila, da bo nehala jemati droge, ko zanosi,« je bila odkrita zvezdnica, ki tudi nikoli ni skrivala, da se spopada z odvisnostjo predvsem od alkohola. A čeprav ji je steklenico že pred petimi leti uspelo postaviti v kot, ji je med lanskim pandemskim zaprtjem spodrsnilo. Že v sedmo je pristala na odvajanju, kjer ji je s strokovno pomočjo uspelo alkoholnega duha ujeti nazaj v stekleničko.

Moškega svojih sanj je našla v prijatelju, ki ga pozna od najstništva. FOTO: Osebni Arhiv

Na svoj 37. rojstni dan oktobra lani je zato ponosno dejala, da je spet na pravi poti, že pet mesecev trezna. Zdaj pa ima še dodaten, najmočnejši razlog, da ostane na pravi poti. »Vem, da sem bila minule mesece precej tiho, zato bi vam rada povedala, čemu. Sem v devetih nebesih, saj bom postala mama! Če bi dejala, da sem srečna, bi bilo to premalo. Ekstatična sem!« je čivknila in s sledilci na instagramu delila slikico ultrazvoka.

»Moje srce ne bi moglo bolj prekipevati od sreče. Tako sem srečna, da te bom lahko spremljala na poti, ki je pred teboj,« pa je hčerki nemudoma sporočila mama Sharon, ki bo letos kar dvakrat postala babica.

Med pandemskim zaprtjem ji je po štirih letih treznosti spodrsnilo in je znova pristala na zdravljenju. FOTO: Osebni Arhiv