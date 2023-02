Keanuju Reevesu se ne sme več približati

Krvna sorodnika sva, želim, da postaneš moj skrbnik! Tako nekako je od Keanuja Reevesa zahteval igralcu neznani moški, ki je hollywoodskega zvezdnika več mesecev vztrajno zalezoval in nadlegoval ter mu s tem kratil spanec. »V preteklih mesecih se je nepovabljen večkrat pojavil na mojem domu in poskušal z menoj navezati stik. Zaradi njegovega nadlegovanja in že grozečih dejanj sem vznemirjen, prestrašen in v stresu,« je priznal čustveno razrvani Keanu in se v želji, da zaščiti tako sebe kot svoje najbližje, obrnil na policijo, sodnika pa zaprosil za začasni nalog prepovedi približevanja. Očitno je imel dovolj osnove, saj je policija zagnala preiskavo, do prvega zaslišanja konec meseca pa se moteni oboževalec zvezdniku in njegovi izbranki Alexandri Grant ne sme približati na manj kot 90 metrov.

Približati se ne sme ne igralcu ne njegovi izbranki. FOTO: Perez/x17online.com

Med novembrom in letošnjim januarjem se je Bryanu Dixonu (najmanj) šestkrat uspelo pretihotapiti na igralčevo petmilijonsko posest v petični soseski Hollywood Hills, a za tarčo svoje obsedenosti je začel oprezati že prej. Vsaj avgusta, ko ga je začel bombardirati s sporočili na družabnih omrežjih. A dokler je vse ostajalo v virtualnem svetu, zvezdniku še ni zadonel alarm. Nato pa se je 5. novembra lani 38-letnik prvič nepovabljen pojavil na njegovem domu. Na Keanujevo posest se je izmuznil – tako je pokazala nadzorna kamera – skozi stranska vrata, kot bi bil doma, se je sprehajal po zunanji terasi in nato zaspal na vrtu. A čeprav so ga varnostniki nato vrgli ven, Bryanu to ni vzelo poguma. Vrnil se je namreč že naslednje jutro ter igralcu na pragu pustil precej srhljiv paket, v katerem so bili fotografije, bizarno sporočilo in komplet za testiranje DNK. Slednjega naj bi Keanu uporabil, da bi mu postalo jasno, da sta z Bryanom krvna sorodnika.

Moteni zalezovalec mu spet krati spanec. FOTO: Lionsgate

Ne dajo mu miru Ni prvič, da zalezovalci zvezdniku kalijo mir. Pred devetimi leti je k njemu vdrla neznanka, odvrgla oblačila in se gola namočila v njegov bazen. Prav tako 2014. je druga vdrla k njemu sredi noči, ko je mirno spal, in ga pričakala v domači knjižnici. Tretji pa mu je leto pozneje poslal paket z navodili, da se morata srečati, saj da bosta skupaj zgradila »nov svet«.

Zvezdnikov zalezovalec si je očitno ustvaril vzporedni svet, v katerem ga s hollywoodskim težkokategornikom povezuje kri. Zato je na družabnih omrežjih prevzel tudi temu primerno ime Jasper Keith Reeves, igralcu pa pisaril, da si želi, da postane njegov skrbnik in prevzame nadzor nad njim in njegovimi »osebnimi pravicami«. Vsekakor dovolj, da je Reevesu skalil duševni mir. Povrhu vsega pa ima Dixon nadvse barvito kriminalno preteklost, ki se razteza prek dveh desetletij in obsega vse od vandalizma in posedovanja drog do vloma, tatvine in napada.