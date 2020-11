Keanu Reeves na koronazabavi?

Zaradi zamud s snemanjem naj bi Matrica 4 doživela premiero aprila 2022, in ne decembra naslednje leto, kot je bilo načrtovano.

Oblečeni kot statisti

PRESS RELEASE Keanu Reeves se je proslavil kot Neo iz megauspešne franšize Matrica. FOTO: press release

Zaključek snemanja filma je vredno proslaviti, sploh v teh časih, ko prenekatere filmske produkcije še vedno stojijo ali se zaradi okužb v ekipi vsaj vsake toliko ustavljajo. A ustvarjalcem znanstvenofantastičnega hita Matrica 4 je kljub zahtevnim okoliščinam film uspelo končati, čemur so sklenili nazdraviti. Nikakor ne malopotezno, priredili naj bi zabavo z okoli 200 povabljenci, na njej pa se je pilo, jedlo, plesalo, ni šlo niti brez ognjemeta in odmaknjenih šotorčkov za tiste, ki so si želeli nekaj več zasebnosti, v posebnem kotičku pa so si gostje lahko v kožo vtisnili tudi večen spomin na film, tatu s tematiko Matrice. »Snemali smo prizor zabave. Načrtno smo se prizor s toliko ljudmi odločili posneti na koncu,« se je izgovorilaiz filmskega studia Babelsberg blizu Berlina, z dodatkom, da so pri tem upoštevali vse varovalne smernice za zajezitev širjenja novega koronavirusa. A ta uradna razlaga naj bi bila le dimna kulisa za čisto pravo zabavo ob koncu snemanja, kar potrjujejo tudi priče, katerih besede so pristojne zdravstvene oblasti vzele resno in že sprožile preiskavo. Tudi ker jim filmski studio ni najavil nikakršnega dogodka.Vse so premislili. Povabljenci so morali na zabavo, ki se je začela okoli šeste popoldan in se zaključila v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne, priti oblečeni kot statisti. Nositi so morali maske, že prej pa tudi opraviti PCR-teste. A tu se je spoštovanje ukrepov tudi končalo. »Vzdušje je bilo nadvse prešerno. In čeprav so ob prihodu morali nositi maske, so jih mnogi nato sneli,« je dejala očividka in dodala, da je bilo snemanje filmskega prizora le priročen izgovor. »Nikjer režiserjevih napotkov, nihče ni snemal, nikakršnih kamer.« Zgolj praznovanje, zabeljeno s plesalci in didžejem, med slastnimi grižljaji pa suši, pica, klobasa s karijem, kar je tipična berlinska specialiteta, ter veganska čokoladna torta. In ko so imeli gostje dovolj veseljačenja, so si lahko privoščili nekaj intime v katerem izmed beduinskih šotorov ali hipijevskih kombijev.Zabavo ali snemalni prizor, to bodo morale dognati pristojne oblasti, naj bi prirediliin, producentki hollywoodske uspešnice, med gosti pa seveda ni manjkal niti glavni zvezdnik filma. Ki pa ni prišel sam, pač pa s svojo partnerico. A sta se očitno le na kratko oglasila. Pri mizi naj bi popila nekaj vina in se že zgodaj, še preden se je ta nelegalna zabava povsem razživela, poslovila.