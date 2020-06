Keanu Reeves je zvezdniki, ki to ni: zdaj lahko z njim govorite

Fundacijo ustanovil anonimno

Zasebni koncert in kitara

Za dober namen sta se dala na dražbo tudi Ally Brooke, pevka ženske skupine Fifth Harmony, ki bo za najvišjega ponudnika prek videoklica pripravila 15-minutni zasebni koncert, in ameriški pevec Andy Grammer, ki bo najbolj darežljivemu ponudniku dal kitaro, seveda z avtogramom.

Svojo zasebnost ceni skoraj nad vse, celo tako, da jev peščici tistih zvezdnikov, ki nimajo nobenega profila na katerem od družabnih omrežij. »Zasebnost je zame izjemno pomembna. Poleg tega nimam nič pomembnega za povedati o čemer koli,« je skrivnostni zvezdnik razložil, čemu nima ne facebooka, ne twitterja, ne katerega od drugih profilov. Zaradi česar je za njegove oboževalce skoraj nemogoče vsaj malce odstreti tančico z njegovega zasebnega življenja. Edino, kar je za igralca zlatega srca morda pomembnejše od ohranjanja zasebnosti, je pomoč drugim. In v imenu tega je zdaj pripravljen tistemu oboževalcu, ki bo najširše razprl denarnico, nakloniti četrt ure svojega časa in se v kratkem virtualnem zmenku z njim pogovarjati na štiri oči.Keanujeva dobrodelnost je že skoraj mitološka. Od tega, da sam sebi niža filmske honorarje, da bi zasluženo plačilo dobili drugi, vpeti v snemanje, soigralci ali člani podporne snemalne ekipe, do tega, da si vzame čas tudi za brezdomce, na katere naleti na ulici, posluša njihove izpovedi in z njimi deli svoj sendvič. In četudi nikoli ni obešal na veliki zvon čekov, ki jih je podarjal dobrodelnim organizacijam, je tako razdal milijone. »Ustanovil sem zasebno dobrodelno fundacijo, ki s sredstvi pomaga otroškim bolnišnicam, financira raziskave v boju proti raku,« je pred več kot desetletjem ušlo igralcu, ki pa fundaciji ni prilepil svojega imena. Ustanovil jo je anonimno, »želim le, da opravlja svojo nalogo«. Zato morda skoraj zgodovinska priložnost zasebnega pogovora s Keanujem niti ni tako šokantna – ker pač gre za dober namen. Vsota, ki jo bo s prodajanjem zmenka iztržil, bo namreč v celoti romala neprofitni organizaciji Camp Rainbow Gold, ki pomaga otrokom z rakom.»Poznate ga. Ljubite ga. Zdaj pa imate neprecenljivo priložnost, da se z njim pogovarjate prek videokonference. Pripravite vprašanja in preživite 15 minut v družbi igralca, režiserja, producenta in glasbenika Keanuja Reevesa,« se bere mamljiva ponudba, ki so jo ocenili na 10.000 ameriških dolarjev. A se je znesek hitro povzpel na skoraj 17 tisočakov, verjetno pa bo še narasel, saj se spletna dražba zapre šele s prihajajočim ponedeljkom. Velja dodati, da četudi se je Keanu za dobro otrok pripravljen izpostaviti in najbolj radodarnega neznanca za kratek čas in virtualno spustiti v svoje življenje, se bo srečnež (ali srečnica) moral na tem sanjskem zmenku omikano vesti. Ob kakršnem koli znaku neprimernega vedenja lahko namreč ugasne računalnik.