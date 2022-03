Kdo je v resnici Olena Zelenska, prva dama Ukrajine

Volodimir Zelenski, nekdanji igralec in komik, je predsednik postal leta 2019. Na poti do tega položaja je ob njem vseskozi stala soproga Olena, ki sprva ni bila najbolj navdušena nad idejo, da bi njen soprog kandidiral za prvega moža države. Rodila se je 6. februarja leta 1978. Po srednji šoli je izbrala študij arhitekture, a je ugotovila, da ji bolj ustreza pisanje. Čeprav sta iz istega mesta in sta hodila sta v isto šolo, sta se spoznala šele med študijem na mestni univerzi Krivi Rih.

Potem ko je Volodimir postal uspešen komik, se je Olena odpovedala karieri, da ga je lahko spremljala na snemanjih. Kljub temu da je opustila študij je dokazala, da ima veliko talentov in se je poskusila tudi v vlogi scenaristke ter producentke. Preden sta se 6. septembra 2003 poročila, sta bila v razmerju osem let, leto kasneje se jima je rodila hči Oleksandra in leta 2013 sin Kiril.