Kdo je ubil Jima Morrisona?

Z bližajočo se obletnico smrti pevca kultne skupine The Doors v ospredje znova prihajajo teorije o smrti Jima Morrisona.

Morrison je umrl 3. julija 1971. Star je bil 27 let. Njegove posmrtne ostanke je v kopalni kadi pariškega stanovanja na desnem bregu Sene našla njegova partnerka Pamela Courson.

Po smrti so se hitro razširile različne teorije zarot, ki še desetletja pozneje ostajajo brez dokončnega odgovora.

Ker ni bilo znakov nasilja, obdukcije niso opravili, uradni vzrok smrti pa so bile naravne okoliščine.

Teorije o zastrupitvi s heroinom

Kasneje je pevka Marianne Faithfull, nekdanja partnerka Micka Jaggerja, javnost šokirala z izjavo, da je njen takratni fant, Jean de Breteuil, ki je prekupčeval z drogami, ubil Morrisona z močnim heroinom.

»Obiskal je Jima Morrisona in ga ubil. Mislim, da je bila to nesreča. Ubogi človek. Je bil heroin premočan? Ja – in umrl je,« je povedala Faithfullova.

Te teorije so se okrepile, ko je Danny Sugarman, menedžer skupine The Doors, trdil, da mu je Pamela Courson povedala, da je Morrison pomotoma zaužil heroin, misleč, da je to kokain.

Morrisonov prijatelj Alan Ronay je dodal, da je zvezdnik umrl zaradi notranje krvavitve, Coursonova je medtem spala in mu ni mogla pravočasno pomagati.

Je v resnici umrl v nočnem klubu?

Ena najbolj šokantnih trditev je v javnost prišla julija 2007. Sam Bernett, vodja pariškega nočnega kluba Rock ’n’ Roll Circus je tedaj trdil, da je Morrison obiskal klub, da bi dobil heroin za Coursonovo, a ga je pred odhodom sam povonjal, kar naj bi ga ubilo kar v klubski kopalnici.

Po tej različici naj bi dva preprodajalca drog nato njegovo truplo pretihotapila nazaj v stanovanje in ga položila v kad, saj sta se bala, da ju bo policija povezala z njegovo smrtjo.

Kljub desetletjem govoric, skrivnosti in špekulacij uradna resnica o smrti Jima Morrisona ostaja neznana in morda nikoli ne bo razjasnjena, piše RadarOnline.