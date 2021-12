Kdo je rasist na britanskem dvoru?

Vse odkar je Harry spoznal Meghan, na britanskem dvoru vlada kaos, se strinjajo mnogi. In nič še ne kaže, da bodo kronane glave kaj kmalu zaplavale v mirne vode. Za nov izbruh je poskrbela knjiga Christopherja Andersena, ki brez ovinkarjenja trdi, da je bil princ Charles tisti, ki ga je skrbela barva polti novega vnuka.

Med odmevnim intervjujem sta rasizma obtožila enega od vidnejših pripadnikov dvora.

Da je eden vidnejših članov kraljeve družine izustil rasistično opazko, sta že na začetku leta zaupala zakonca Sussex v intervjuju z; takoj sta se postavila v bran kraljiciin princuter zatrdila, da sta monarhinja in njen mož bila vselej spoštljiva in česa takšnega ne bi nikoli izrekla. A to vendarle ne velja za nekega drugega pripadnika dvora, ki ga nista hotela imenovati, poudarila sta le, da gre za osebo visoko na lestvici, kar je v javnosti sprožilo ugibanja, ali je barva kože bodočega vnuka nemara skrbela ravno Charlesa.

Dvor je takšna namigovanja takrat odločno zanikal, a jih je zdaj znova osvetlil Andersen, sicer ugledni novinar, urednik in pisec biografij iz ZDA, ki se je podpisal tudi pod Dan, ko je umrla Diana. Andersen Charlesovega domnevnega komentiranja ne označuje za rasistično dejanje, temveč kot neprimerno in neokusno opazko, ki jo je prestolonaslednik izrekel kot šalo, a ta, jasno, ni bila smešna nikomur. Harry, ki naj bi mu besede posredovalo osebje, naj bi mu izjavo zameril, oče pa ga je okrcal, češ da je preprosto preveč občutljiv.

Andersenu naj bi pri pisanju pomagal zanesljiv vir iz palače, ki naj bi bil navzoč ob pogovoru med Charlesom in Camillo; ta naj bi moža nežno okrcala in poudarila, da bo otrok vsekakor čudovit. Zgodilo naj bi se nekaj ur po uradnem naznanilu nosečnosti, Charlesova opazka pa je kmalu dosegla ušesa Harryja in Meghan ter seveda prilila olja na ogenj napetosti, ki naj bi tlela že dolgo.

2018. sta se poročila Meghan in Harry.

Prinčev tiskovni predstavnik je navedbe že zanikal kot izmišljotine, nevredne komentarja, zakonca Sussex pa se še nista odzvala. Knjiga Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan (Brata in ženi: vpogled v zasebno življenje Williama, Kate, Harryja in Meghan) na knjižne police prihaja danes in je že drugo delo, posvečeno razkolu med razvpitima zakoncema in britanskim dvorom. Prva je bila Finding Freedom (V iskanju svobode), pod katero sta se podpisala fotograf in novinar Omid Scobie ter televizijska producentka Carolyn Durand.