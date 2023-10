Kdo je Ion Tiriac, podjetnik, omenjen v Ivaniševićevi pogodbi? Bil je tudi poročna priča Lepi Breni

Goran Ivanišević (51) je pred dnevi sporočil, da od svoje nekdanje žene Tatjane Dragović (45) zahteva denar, ki ga je zaslužil pred in po poroki. To objavo je izbrisal v sredo.

Tednik Nacional je objavil dokument, za katerega trdi, da je pogodba, ki sta jo Ivanišević in Dragovićeva podpisala leta 2012, ki naj bi bil tudi sporen dokument, ki naj bi ga Ivanišević želel izpodbijati, da bi izterjal 2,5 milijona evrov, za katere trdi, da mu jih dolguje bivša žena.

S pogodbo sta takratna zakonca uredila medsebojna razmerja in premoženjsko-pravna vprašanja, med točkami pogodbe pa je tudi tista, ki nalaga, da se Ivanišević zavezuje, da bo na Tatjano Dragović prenesel pravice iz pogodbe, sklenjene z menedžerjem Ionom Tiriacom (84) v ločeni pogodbi.

Goran Ivanišević in Tatjana Dragović. FOTO: Jurica Galoic, Pixsell

Poročna priča Lepi Breni

Menedžer Ion Tiriac je nekdanji teniški igralec in romunski podjetnik ter eden najbogatejših športnikov vseh časov, med drugim pa je bil tudi poročna priča srbski pevki Lepi Breni in Bobi Živojinoviću. Teniško kariero je začel v šestdesetih letih, nato pa začel igrati v dvojicah in tako leta 1970 osvojil OP Francije, ki je bil vrhunec njegove kariere, s katere se je poslovil devet let pozneje. Tiriacovo premoženje je trenutno ocenjeno na okoli 2 milijardi dolarjev.

Ion Tiriac FOTO: Š Juan Medina, Reuters

Ima več kot 30 nezakonskih otrok

Ustanovil je podjetje Tiriac Group, ki se med drugim ukvarja z nepremičninami, avtomobili in finančnimi storitvami. Tiriac ima tudi zavidljivo zbirko avtomobilov in motornih koles, ki vsebuje več kot 400 modelov, vključno z avtomobili, ki so bili prej v lasti Al Caponeja, Sammyja Davisa Jr. in Eltona Johna.

Preden je zaslovel, je bil poročen le enkrat, in sicer z rokometašico Eriko Braedt. Ima tri otroke, sina Iona Tiriaca Jr. (45), ki ga je imel z manekenko Mikette von Issenberg, sina Karima in hčerko Ioano (24) pa je imel z egipčansko novinarko Sophie Ayad. Po poročanju romunskih medijev naj bi ob neki priložnosti razkril, da ima kar 30 nezakonskih otrok.

Preberite še: