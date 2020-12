Kdo bo preživel nadaljevanje Odreda odpisanih?

osebni arhiv James Gunn in Sylvester Stallone sta navdušena nad sodelovanjem. FOTO: Osebni Arhiv

Na kup zberi najbolj nevarne zlikovce na svetu, ki so sicer pod ključem. Oboroži jih z najnevarnejšim in najbolj učinkovitim orožjem ter pošlji v boj proti skrivnostni nepremagljivi entiteti.To je bila zasnova akcijskega blockbusterja Odred odpisanih izpred štirih let, ki ga je režiserspisal po predlogi stripov DC Comics in pred kamerami zbral nekatera najodmevnejša hollywoodska imena, kot so oskarjevcainter oskarjevska nominirancain. A četudi so si ljubitelji stripovskih filmov tedaj obetali pravo poslastico, je film razočaral - izvzemši odlično igralsko zasedbo in fenomenalno filmsko ličenje in pričeske, kar je sicer povprečnemu filmu prineslo oskarja.Česar se je menda zavedal tudi režiser. »Film ni izpadel, kot si je želel in upal. A nekaj je vendar dobro izpadlo. Izbral je izvrstne igralce, z njimi pa mu je uspelo razviti odlične like. To mu moramo priznati,« je dejal režiser, ki je zdaj začel tam, kjer je Ayer končal. No, približno tam. Lotil se je namreč nadaljevanja Odreda odpisanih, ki pa ne bo dobesedno nadaljevanje, ampak nekje na pol poti med filmskim nadaljevanjem in samostojnim filmom.V svetu napetih akcij, umeščenih v stripovske svetove, je Gunn povsem domač. Podpisal se je namreč pod dobičkonosni kinouspešnici Varuhi galaksije in Varuhi galaksije: 2. dejanje, z nikakor ne majhnima filmskima proračunoma. Vseeno pa je prepričan, da bo prihajajoči Odred odpisanih njegov najbolj velikopotezni in največji projekt, hkrati pa povsem drugačen od stripovskih filmov doslej. Precej drzne besede, sploh če vzamemo v zakup, da so prav filmi, ki temeljijo na stripovskih junakih, v minulih letih polno zaposlovali filmske ustvarjalce.Vzel je like, ki jih je v prvem delu ustvaril Ayer. Vse drugo pa je prepuščeno samo Gunnu, ki ni prevzel le režije, pač pa tudi pisanje scenarija. »Navdušen sem, da lahko Odred odpisanih prikažem s povsem svojega zornega kota. Pri studiu so mi dali popolno svobodo in povsem proste roke, da delam, kar želim. To je bil obvezen pogoj, šele ko smo se strinjali v tej točki, sem pristopil k filmu,« je povedal Gunn, ki že vnaprej svari gledalce, da morajo biti pri njegovi različici pripravljeni na vse in pričakovati nepričakovano.V prvi vrsti pa precejšen filmski masaker, pri katerem ne bo varen nihče, niti glavni odpiljeni lik ne. »Ne bodo se le borili in grozili, da se bodo med seboj pobili. Dejansko se bodo borili in se med seboj pobili. Nihče ne ve, kdo bo preživel in kdo umrl. Dopustili so mi svobodo, da ubijem, kogar želim. Kogar koli!« provocira režiser in obljublja, da filma marsikdo ne bo končal živ.Naslonil se je na zgodbo in like, ki jih je pred štirimi leti oblikoval Ayer. A poudarja, da gre hkrati za samosvoj film. »Mislim pa, da ni v protislovju s prvim filmom. No, morda v kakšnih detajlih,« pravi filmar, ki mu je uspelo skupaj zbobnati precejšnji del prejšnje zasedbe. Robbiejeva si bo spet nataknila tesna oblačilca zapeljive psihopatke Harley Quinn, pretepaškega Kapitana Bumeranga bo vnovič upodobil, neuravnovešenemu moštvu zlikovcev bo še vedno poveljevala vladna agentka v podobi Viole Davis, katere desna roka je tudi v nadaljevanjukot polkovnik Rick Flagg.Se pa med igralsko zasedbo ne pojavi več Will Smith, čigar lik ostrostrelca Deadshota je zaradi igralčevih drugih filmskih obvez prevzel. Zdaj, s snemanjem že praktično pri koncu, pa se je nepričakovano Odredu odpisanih priključil še, čigar vloga ostaja neznanka. »Vedno sem z veseljem delal s prijateljem Slyem, ta film ni izjema,« je to malo skrivnost, ki jo je čuval do zadnjega, zdaj izdal Gunn in še dodal, da »četudi je Stallone ikonski filmski zvezdnik, se ljudem še vedno niti sanja ne, kako izjemen igralec je v resnici«.