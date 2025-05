Kdo bo kraljeval na Evroviziji? Takšno je stanje na stavnicah in med občinstvom

Vročica pred velikim finalom 69. tekmovanja za pesem Evrovizije dosega vrhunec. Medtem ko gledalci nestrpno pričakujejo večer, se napetost stopnjuje tudi zaradi različnega mnenja o tem, kdo ima največ možnosti za zmago. Rezultati ankete, opravljene po generalki v Baslu, in pregled stavnih kvot razkrivajo zanimive razlike v preferencah.

Razlike med novinarji in publiko

Po generalki so novinarski portali ESCXTRA, ESC Insight, 12 Points From America, Eurovoix in That Eurovision Site izvedli ankete med akreditiranimi novinarji ter obiskovalci dvorane. Skupno je glasovalo več kot 2000 ljudi.

Lanski zmagovalec Nemo. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Publika je največ glasov namenila Švedski, ki jo letos zastopa skupina KAJ s skladbo Bara Bada Bastu. Na drugem mestu je Finska, ki jo s provokativno pesmijo Ich Komme predstavlja Erika Vikman. V prvi peterici so se znašle še Španija, Avstrija in Francija. Najmanj podpore so od občinstva prejele Portugalska, Ukrajina, Poljska in Armenija.

Novinarji pa imajo nekoliko drugačen pogled. Največ glasov so namenili Franciji, ki jo predstavlja priljubljena pevka Louane s čustveno skladbo Maman. Na drugem mestu je Finska, tretja pa Švedska. V vrh sta se uvrstili še Albanija in Švica. Najslabše so se med novinarsko srenjo odrezale Norveška, Islandija in Ukrajina.

Tako pravijo stavnice

Na dan finala stavnice ostajajo precej enotne. Švedska zaseda trdno prvo mesto s kar 41 % možnosti za zmago, sledita Avstrija (20 %) in Francija. Med deseterico z največ možnostmi najdemo še Finsko, Nizozemsko, Izrael, Švico, Estonijo, Albanijo in Malto.

Francoska pevka Louane. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Na dnu stavnic je Armenija z izvajalcem Pargom in pesmijo Survivor, takoj za njo pa se uvrščajo Norveška, Litva, Islandija in Portugalska.

Vrstni red nastopov

Producenti so razkrili tudi uradni vrstni red nastopov, ki lahko vpliva na spomin gledalcev in posledično na končni rezultat. Oddajo bo odprla Norveška z mladim pevcem Kylom Alexandrom, zadnja pa bo nastopila Albanija s skupino Shkodra Elektronike.

Erika Vikman je ena od glavnih favoritk. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Švedska, kot glavna favoritinja, bo nastopila predzadnja – 23. po vrsti, kar ji lahko prinese dodatno prednost. Avstrija, druga favoritka stavnic, je uvrščena na 9. mesto, Francija pa bo zapela tik pred San Marinom – 24. po vrsti.

Evrovizijska sobota, polna presenečenj

Čeprav stavnice in ankete ponujajo napovedi, zgodovina Evrovizije dokazuje, da je vse mogoče. Nepričakovani preobrati, nastopi v živo in čustveni trenutki pogosto odločijo končni razplet. Gledalci po vsej Evropi in širše bodo nocoj pozorno spremljali vsako noto, vsako koreografijo in vsak glas, ki lahko odločilno prevesi tehtnico.

Bo Švedska obdržala vodilni položaj ali bo presenetila Francija z Louane in ganljivo pesmijo o materinstvu? Morda pa publika vendarle bolje napoveduje zmagovalca kot mediji in stavnice?

Kdo je vaš favorit? Zaupajte nam preko obrazca spodaj: