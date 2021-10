Kate zasenčila Jamesa Bonda

Kate, William, Camilla in Charles na londonski premieri filma Ni čas za smrt FOTOGRAFIJI: Chris Jackson/Reuters

Kraljevi so že dolgo oboževalci filmov o Jamesu Bondu.

Pred dnevi je v Londonu premiero doživel novi film o najslavnejšem britanskem tajnem agentu Jamesu Bondu in na njej seveda niso smeli manjkati člani najslavnejše britanske družine. Vojvodinja Cambriška je ponovno dokazala, da si resnično zasluži naziv najbolje oblečene članice kraljeve družine, so po premieri hiteli komentirati modni navdušenci.je za dogodek izbrala zlato obleko ene svojih najljubših modnih oblikovalk, ki je poudarila njeno vitko postavo, opravo pa je dopolnila z zlatimi uhani in elegantno speto pričesko. Ni jih bilo malo, ki so se strinjali, da je vojvodinja videti kot grška boginja, presenetila pa je tudi njena taščaEnako kot Kate se je odločila za svetlikajočo se obleko nežno modre barve, medtem ko sta princainoblekla črno obleko z metuljčkom. Četverica se je na rdeči preprogi srečala z ustvarjalci najnovejšega Bondovega filma z naslovom Ni čas za smrt in še posebno Kate se je po fotografijah sodeč neizmerno zabavala ob pogovoru z glavnim igralcem, Camilla pa se je z njim zapletla v resen pogovor.Kraljevi so sicer že dolgo veliki oboževalci Bondovih filmov. Vsem bo v spominu ostal kratki film iz leta 2012, ki so ga predvajali ob odprtju takratnih olimpijskih iger v Londonu, ljudem po svetu pa je vzelo sapo, ko so v njem ob Craigu opazili samo britansko kraljico. Tajni agent jo reši iz Buckinghamske palače in s padalom se spustita na olimpijski stadion, tam pa je bila kraljica deležna stoječih ovacij.