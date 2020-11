Kate se je povsem zlomila, krivec pa William

Pred dnevi je svet šokirala vest, da je britanski princ William, za očetom Charlesom drugi v vrsti, da na britanskem prestolu nasledi svojo babico, kraljico Elizabeto II., že v prvem valu epidemije prebolel covid 19, ki ga povzroča novi koronavirus.



William (38) je informacijo skrival pred javnostjo, ker ni hotel povzročati panike v času, ko je bila Velika Britanija žarišče izbruha v Evropi in se je vsak dan okužilo veliko število ljudi, smrtne žrtve so bile ogromne. V tistem času sta zbolela tudi princ Charles (71) in britanski premier Boris Johnson. Odkar je vest o Williamovi bolezni prišla v javnost, pa na dan prihajajo še druge podrobnosti. Tuji mediji pišejo, da se je Williamova žena Kate Middleton (39) zaradi njegove bolezni povsem zlomila.



Kot je za revijo New Idea povedal vir, je bila Kate povsem iz sebe, ko so izvedeli, da je William pozitiven. Povsem naj bi izgubila nadzor, neutolažljivo je jokala in se sesula. Isti vir tudi trdi, da je bila prav Kate tista, ki je vseskozi vztrajala, da mora William javnost obvestiti o svoji bolezni. Zaradi tega naj bi se par v zadnjih mesecih precej prepirala, saj Kate, ki sicer vestno spoštuje pravila britanskega dvora, ni želela biti več tiho.



Vest o Williamovi bolezni je za The Sun razkril vir, ki je blizu kraljevi družini. Povedal je še, da je bolezen princa precej zdelala, čeprav je sicer zdrav in športnik. Med drugim naj bi imel nekaj časa tudi precejšnje težave z dihanjem, kar je v družini povzročilo paniko. Zanj je sicer na družinskem domu v Norfolku skrbela posebna zdravniška ekipa.