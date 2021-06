Kate presenetila z izjavo o Harryjevi hčerki (VIDEO)

Kate Middleton, žena britanskega princa Williama, je ob vrhu srečanja voditeljev sedmih največjih svetovnih gospodarstev, ki poteka v Veliki Britaniji, igrala gostiteljico prve dame ZDA Jill Biden. Skupaj sta obiskali vrtec, ko je Kate novinarka presenetila z vprašanjem, ali je po videoklicu že videla svojo novo nečakinjo, ki se je njenemu svaku Harryju in njegovi ženi Meghan Markle rodila pred tednom dni v Kaliforniji. Prisotni predstavniki Bele hiše in Kensingtonske palače so hitro končali nenačrtovana vprašanja za Kate.



Kljub temu pa je do ušes nasmejana vojvodinja Cambriška odgovorila, da male Lilibet Diane Mountbatten-Windsor še ni spoznala, da pa komaj čaka, da jo. »Želim ji vse najboljše, komaj čakam, da jo spoznam in upam, da bo to kmalu,« je dejala.







Lili se je rodila skoraj leto in pol zatem, ko sta Harry in Meghan napovedala, da zapuščata kraljevo družino in nekaj mesecev zatem, ko je Meghan v pogovoru z Oprah Winfrey razkrila, da je pred poroko s Harryjem Kate njo spravila v jok in ne ona Kate, kot so nekaj mesecev po poroki začeli poročati britanski mediji.



Ime malčice, ki je osma v vrsti za britanski prestol, je izzvalo nemalo polemike; nekateri so prepričani, da sta Harry in Meghan z izbiro imena, ki ga je britanska kraljica Elizabeta II. dobila v ranem otroštvu, ker ni znala izgovoriti svojega imena, za svojo hčerko kraljevi družini ponudila roko sprave, spet drugi pa se zgražajo nad njuno hinavščino, češ da sta hčerko poimenovala po ženski, ki jo je pred tedni v še enem intervjuju Harry pravzaprav označil za slabo mamo. Harry je namreč govoril o genetiki bolečine, ki da jo je njegov oče v mladosti prenesel na njega zaradi načina, kako sta Charlesa vzgajala Elizabeta Ii. in njen pokojni mož, princ Filip.



Naj pa bi Harry in Meghan njegovi babici že pokazala fotografije svoje drugorojenke, ki se je pridružila njunemu sinu Archieju v njihovi družini.

