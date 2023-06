Kate Middleton zaznamovalo nasilje, ki ga je bila deležna med šolanjem

Odkar sta postala starša, se princ William in Kate Middleton trudita, da bi bili njuni trije otroci, devetletni princ George, osemletna princesa Charlotte in petletni princ Louis, kljub temu da so rojeni v kraljevo družino, deležni kar najbolj normalne vzgoje.

Čeprav ob vseh pravilih in protokolarnih obveznostih, kakršne je denimo imela njuna družina na prireditvi pozdrav zastavi, ki je v Londonu potekala ta konec tedna to ni vedno lahko, del težnje po normalni vzgoji zaobjema šolanje podmladka, s katerim sta prekinila dolgoletno tradicijo kraljevih, ki so svoje otroke praviloma najprej šolali doma, nato pa jih pošiljali v internate.

Za to odločitvijo se skriva še en razlog, in sicer dejstvo, da je bila Kate med šolanjem deležna nasilja.

"Kate je bila zelo nesrečna v šoli Downe House, ki jo je obiskovala kot deklica," je povedala poznavalka kraljeve družine Jennie Bond. Druga kraljeva dopisnica Katie Nicholl je pojasnila, zakaj so jo druge deklice tedaj izbrale za tarčo. Nadaljujte branje TUKAJ na Ona.je.