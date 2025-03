Kate Middleton se je odločila – in razveselila Melanio Trump

Žena britanskega princa Williama se v začetku leta 2025, potem ko je zaključila zdravljenje raka, znova pojavlja v javnosti in načrtuje korake za prihodnost.

Osredotočena je na družino in delo, a to ni tisto, kar je pritegnilo pozornost Melanie Trump.

Daily Mail je nedavno poročal, da sta Anna Wintour in Vogue znova zapostavila Melanio Trump, je pa urednica modne biblije osebno stopila v stik s Kate Middleton in jo vprašala, ali bi želela biti na naslovnici.

Mediji so celo pisali, da je bila valižanski princesi zagotovljena popolna svoboda pri izbiri fotografov in oblikovalcev oblačil, ki bi jih nosila.

GB News je navajal, da je Anna Wintour ponudila skrivnostni odgovor, ko pa so jo vprašali o govoricah, da naj bi bila valižanska na naslovnici svetovne izdaje revije, teh ni ne potrdila in ne zanikala.

Nič ne bo ...

Vir je GB News povedal, da ne le Kate sama, temveč tudi drugi člani kraljeve družine in vsi, ki delajo z njo, menijo, da bi to bila napačna poteza, in so seveda ogorčeni, da je do te ponudbe sploh prišlo.

Kate se je torej odločila zavrniti povabilo, saj ne želi, da bi nanjo gledali kot na modno ikono, kar je na Melanijin obraz zagotovo priklicalo nasmeh, piše portal Marca.