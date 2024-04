Kate Middleton lase darovala za bolne otroke

Leta 2018 je valižanska princesa Kate Middleton 18 centimetrov svojih las poklonila dobrodelni organizaciji The Little Princess Trust iz Velike Britanije, portal InStyle.com povzema The Mirror.

Organizacija izdeluje lasulje za mlade bolnike, ki so lase izgubili zaradi zdravljenja raka ali zaradi drugih bolezni.

Tedaj s princem Louisom noseča Kate je svojemu stilistu Joeyju Wheelerju predlagala, naj dobro izkoristi odrezane pramene.

»Pred štirimi meseci jo je Joey prepričal, da ima predolge lase,« je tedaj pripovedoval vir. »In ko jih je krajšal, se ji je porodila ideja, da bi jih podarila organizaciji. Ko je to omenila stilistu, se je takoj strinjal z njo.

Lasje so bili poslani po drugim imenom in prejemniki niso vedeli, da prihajajo iz kraljeve družine. Menili so, da jih je pač poklonila ženska iz območja Kensington.

Krasna je misel, da je nekje nekdo, najbrž celo več oseb, dobil lasuljo z lasmi princese Kate,« je še povedal vir in dodal:

»To je res fantastična gesta za ozaveščanje. Poleg tega ima čudovite lase. Vsi bi imeli takšne.«

Kate sicer ni prva slavna oseba, ki se je odločila podariti lase omenjeni organizaciji. Leta 2016 je v dobrodelne namene svoj čop poklonil Harry Styles.

22. marca je Kate Middleton potrdila, da so ji diagnosticirali raka ter da je pred njo preventivna kemoterapija. V dvominutnem videu je povedala, da je bila v januarju na operaciji abdomna in da so nadaljnje preiskave pokazale, da ima raka.

»Operacija je bila uspešna, testi po njej pa so pokazali prisotnost raka. Lahko si zamislite, da je bil to za nas velik šok, potrebovala sem čas za okrevanje po operaciji in za začetek zdravljenja.

Najpomembnejše pa je bilo Georgu, Charlotti in Louisu primerno pojasniti, kaj se dogaja in jim zagotoviti, da bom v redu,« je med drugim dejala v posnetku.