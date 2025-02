Kate Middleton kriva za nova pravila na britanskem dvoru: nič več objav glede tega

Po dolgi odsotnosti iz javnosti se je britanska princesa Kate Middleton vrnila k svojim dolžnostim in je znova v središču pozornost.

Oboževalci britanske kraljevske družine skrbno spremljajo vsak njen korak, in kadar se pojavi v javnosti, podrobno analizirajo vsako z njo povezano malenkost.

Pri tem ogromno pozornosti posvečajo oblačilom, njen videz in modne kombinacije pa velikokrat zasenčijo namen različnih obiskov, kar valižanski princesi ni najbolj všeč, je potrdil vir iz palače in dodal, da si Kate želi spremeniti to dinamiko.

Odkar se je aprila leta 2011 poročila s princem Williamom, je palača redno delila podrobnosti o oblačilih, ki jih je nosila na javnih dogodkih, vendar bo tega zdaj konec.

Njen cilj, pa tudi cilj njene družine, je pripraviti javnost do tega, da bi se osredotočila na pomembne stvari, na težave običajnih ljudi in na njihove vzroke, ne pa na to, kaj princesa obleče.

»Njen posel ni moda. Razume, da ljudi to zanima, in to spoštuje. Ampak, ali moramo res uradno govoriti o tem? Ne. Stil je prisoten, vendar obstajajo pomembnejše stvari,« je za The Sunday Times povedal vir iz palače Kensington.

Dolgotrajno navdušenje nad stilom valižanske princese, namesto da bi se osredotočili na pomembnejše stvari, na katere želi usmeriti pozornost, naj bi jo motilo že vrsto let, saj so ljudje pogosto govorili le o tem, kaj je ob določeni priložnosti nosila.

Nazadnje je bila v Južnem Walesu, kjer je obiskala družinsko tekstilno podjetje Corgi in otroško bolnišnico.

Podrobnosti o njenih oblačilih niso bile uradno objavljene. Čeprav je prišlo do velike spremembe v politiki objavljanja podrobnosti o njeni opravi, se pričakuje, da bo prodaja kosov, ki jih najraje nosi, še vedno hitro rasla.

Strokovnjaki temu pravijo Kate učinek.