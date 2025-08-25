SELITEV

Kate Middleton in princ William sosedom že povzročata skrbi

Kraljevi par s selitvijo v Forest Lodge začenja novo poglavje.
Fotografija: FOTO: Dominique Jacovides/Afp
FOTO: Dominique Jacovides/Afp

M. Fl.
25.08.2025 ob 13:25
Princ William in Kate Middleton se pripravljata na novo življenjsko poglavje: na selitev v rezidenco Forest Lodge, v velikem windsorskem parku.

Ta korak za prestolonasledniški par pomeni veliko več kot le spremembo naslova: po smrti kraljice Elizabete II. in diagnozah raka, s katerim sta se soočila kralj Karel III. in princesa Walesa, selitev v novi dom simbolizira svež začetek in vrnitev k normalnemu življenju.

Sosedje izražajo skrb

Kljub temu pa novi sosedje opozarjajo na morebitne težave, povezane s selitvijo kraljeve družine.

Cranbourne, soseska, najbližja novemu domu družine Wales, je od izbranega posestva oddaljena le pet minut vožnje, zato bodo prebivalci zagotovo hitro občutili prisotnost novih slavnih sosedov.

Nekateri že izražajo zaskrbljenost zaradi povečanja turističnega zanimanja in neželenih obiskovalcev, vendar hkrati poudarjajo, da si William in Kate zaslužita mirno družinsko življenje in zasebnost.

»Vesela sem zanju. Prisrčno ju pozdravljam, a upam, da jima bo javnost dovolila, da bi tam živela mirno kot družina ... Bilo bi grozno, če bi ljudje neprestano prihajali in govorili: "Aha, torej tukaj živijo,"« je za Mirror povedala prihodnja soseda princa Williama, Kate Middleton ter njunih otrok.

