Kate in William zaljubljena do ušes: takšnih ju v javnosti nismo vajeni (FOTO)

Čeprav sta konec aprila praznovala že 14. obletnico poroke, sta britanski prestolonaslednik princ William in njegova žena Kate videti zaljubljena kot prvi dan. Zakonca v javnosti sicer delujeta zadržano in upoštevata stroga dvorna pravila obnašanja, ki med drugim prepovedujejo držanje za roke in druge vrste izkazovanja naklonjenosti.

Da bi se Kate svojega moža oklepala, kot se njena svakinja princa Harryja, najverjetneje ne bomo nikoli doživeli, sta se pa valižanski princ in princesa na nedavnem koncertu, s katerim so v Londonu obeležili konec druge svetovne vojne, precej bolj dotikala drug drugega, kot smo vajeni.

Fotografi so princa Williama večkrat ujeli v objektiv, ko je ženo ljubeče pogladil po hrbtu, enako je storila tudi Kate. »Kaj nista ljubka, po toliko letih ne moreta brez dotikov in nežnosti,« je na družabnih omrežjih navdušenje nad bolj sproščenima princem in princeso izrazil spletni uporabnik in si prislužil ogromno všečkov.

Kate in Williama so tudi med koncertom večkrat ujeli, ko sta se smejala in se nagibala eden proti drugemu, da bi si kaj povedala, pozneje pa sta še poklepetala z drugimi pomembneži, ki prav tako niso smeli manjkati na dogodku.

FOTO: Chris Jackson Via Reuters

FOTO: Isabel Infantes/Reuters