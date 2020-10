Kate in William doživela posmeh: takšno plačo ponujata novi pomočnici

Princ William (38) in vojvodinja Kate Middleton (38) iščeta spremljevalko oziroma pomočnico, a plača, ki jo bosta namenila novi zaposleni, dviguje prah v britanskih medijih. Letna plača, ki jo ponujata, je dobrih 19 tisoč funtov, kar je okoli 21 tisoč evrov.



Plača seveda ni slaba in je nad povprečjem tiste, ki jo dobijo pomočnice drugih družin, a se vseeno nekateri zgražajo, da sta za svoje zahteve ponudila zares slabo plačilo.



Po drugi strani bo imela nova pomočnica plačane stroške bivanja, z družino bo hodila na potovanja in počitnice, zato nekateri zagovorniki kraljeve družine menijo, da plačilo sploh ni slabo. Dejstvo pa je, da s takšnim delovnim mestom pride velika odgovornost, saj gre za najbolj znano in cenjeno družino v Veliki Britaniji in napake niso dovoljene, poroča 24sata.