Kate ali Meghan: kdo je najbolj priljubljen član britanske kraljeve družine?

V Veliki Britaniji so izvedli anketo o priljubljenost članov njihove kraljeve družine. S konkurenco je prepričljivo pometla valeška princesa Kate. Kar 38 odstotkov Britancev jo je izbralo kot svojo najljubšo članico iz kraljeve družine. Na drugo mesto po priljubljenosti se je uvstil princ William, njen mož. Izgubil je zgolj za štiri odstotke, izglasovalo ga je 34 odstotkov anketirancev.

Kate Middleton FOTO: Reuters

Kate ni prepričljivo premagala le Meghan, ampak tudi kraljevo ženo, Camillo, ki ostaja najmanj priljubljena med vsemi. Očitno ji Britanci ne morejo odpustiti njene vloge pri razdoru zakona Charlesa s princeso Diano.

Na tretjem mestu priljubljenosti so se znašli vnuki kralja Karla III., medtem ko je kralj uvrščen na sredino lestvice z 20 odstotki.

Harry in Meghan med najmanj priljubljenimi

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle se že nekaj časa spopadata s kritikami britanske javnosti, zato ne preseneča, da st po anketi priljubljenosti pristala pri dnu. Harryju očitno ni pomagalo niti to, da se je pred kratkim odločil, da se udeleži kronanja očeta, kljub temu da bodo njegova žena in otroka ostali v Ameriki. Več o tem preberite tukaj.

Meghan Markle in Camilla sta najmanj priljubljeni med Britanci. FOTO: Kai Pfaffenbach/reuters,

Nekoliko pa preseneča podatek, da kar 18 odstotkov Britancev ne mara nobenega člana kraljeve družine. Tradicionalno so bili Britanci veliki zagovorniki kraljevine in vzdrževanja te tradicije. Kot kaže, se klima na otoku nekoliko spreminja.