Katastrofalno prvo srečanje najbolj romantične ljubezenske zgodbe

Čeprav je od njunega prvega srečanja minilo že 67 let, oba sta tudi že več let pokojna, pa ljubezenska zgodba monaškega kneza Rainierja in ameriške igralke Grace Kelly še vedno velja za eno najbolj romantičnih. Njun sin princ Albert je zdaj svetu razkril nekaj podrobnosti njune filmske romance, ki pa se menda ni začela najbolje.

Albert je vodenje države prevzel po smrti očeta leta 2005. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Spoznala sta se v začetku maja 1955 po zaslugi Kellyjine igralske kolegice Olivie de Havilland in njenega moža. Ko je slednji izvedel, da vsi trije potujejo v Cannes z istim vlakom, je nenadoma dobil zamisel, da bi morala Kellyjeva srečati kneza. Grace se je strinjala, pozneje je Piere Galante govoril še z Rainierjem, in ta je igralko naslednji dan povabil k sebi na kosilo. »Malce predolgo je spala, ko si je umila lase, pa je ugotovila, da so zaradi stavke delavcev v mestu ostali brez elektrike. Ni si mogla urediti frizure, se naličiti, niti zlikati oblačil, zato je improvizirala.

Ko je končno sedla v avto, so vanj trčili fotografi in zaradi obravnave nesreče je precej zamujala, ko je končno le prispela v palačo, pa Rainierja ni bilo tam. Zaposleni so ji dolgih 55 minut razkazovali palačo, da bi jo zamotili do prihoda kneza. Ko se je ta le prikazal, je videla že vse razen vrta, zato jo je peljal tja. Klepetala sta in se sprostila, takrat je šele oče vklopil svoj značilni šarm in drugo je zgodovina,« se pripovedovanja o usodnem srečanju spominja Albert.

Nekaj mesecev sta skrivala svojo ljubezen, redno sta si izmenjevala pisma, nato pa je Rainier odplul v Ameriko in skrivnost je prišla na plan. Sedem mesecev po prvem srečanju sta se med božičnimi prazniki zaročila in si aprila 1956 obljubila večno zvestobo.