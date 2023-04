Karma? Guardiola v skrivnem razmerju s Piquéjevo punco

Po poročanju Sporta Clara Marti ni bila zvesta Gerardu Piquéju in je imela skrivno razmerje s Pepom Guardiolo. Tisti, ki so te novice veseli, so Shakirini oboževalci, ki pravijo, da si je Piqué vse to zaslužil.

Shakiro je zamenjal za 23-letno Claro Chio. FOTO: Osebni arhiv

Vsem je znano, da sta nogometaš Gerard Piqué (36) in pevka Shakira (46) končala dolgoletno zvezo, v kateri sta se jima rodila dva sinova, Milan (8) in Sasha (6). Španski branilec za svoja dejanja ni pokazal veliko obžalovanja.

A po poročanju Sporta Clara ni bila zvesta Piquéju in je imela skrivno razmerje s Pepom Guardiolo (52), nekdanjim trenerjem FC Barcelone. Rečeno je tudi, da Guardiola pozna Claro, ker so njegovi otroci obiskovali isto šolo kot ona.

Ljubezenski trikotnik

Nihče si ni mogel predstavljati tega ljubezenskega trikotnika, a oboževalci pišejo, da nihče ni dvomil, da bi Piqué lahko prevaral Shakiro, poroča 24sata.hr.

Pep Guardiola. FOTO: Jason Cairnduff, Action Images Via Reuters

Mimogrede, Piquéjeve zadnje štiri faze Lige prvakov je spremljalo več kot 2 milijona ljudi po vsem svetu.

Zdi se, da med Claro in Piquéjem na družbenih omrežjih ni težav, a znano je, da svet interneta le redko predstavlja realnost. V zvezi s tem je nogometaš spregovoril o slabih komentarjih in potrebi po odobravanju v intervjuju z Gerardom Romerom v začetku tega tedna.

Med ljubeznijo in sovraštvom je zelo tanka črta, ki sta jo nekdanja zaljublenca očitno prestopila. FOTO: Osebni arhiv

»V kakšnem svetu živimo? S filtri Instagrama, da bomo videti boljši ... Pustite ljudem, da počnejo, kar hočejo. Tega ljudje preprosto ne razumejo,« je dejal, nato pa pozornost medijev usmeril na svoje osebno življenje in svoje stališče zagovarjal z besedami, da ima vsak pravico živeti po svojih pravilih.

»Rojeni smo, da počnemo, kar hočemo. Če se kdo ne strinja, mi je vseeno. Če ste slavni, poskušajo najti vaše napake. Če ste uspešni, je to zato, ker imate veliko denarja. Če niste uspešni, ste neuspeh. Vedno je isto. Živi svoje življenje,« je zaključil.