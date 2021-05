Jelena Karleuša, velika nasprotnica cepljenja, šokirala javnost

Srbska pevka(42) je vrsto let javno poudarjala svoje nasprotovanje cepivom,v zadnjem obdobju pa je očitno obrnila ploščo in presenetila javnost: cepila se je proti koronavirusu. Kajpak je poskrbela, da so dogodek ovekovečili številni srbski mediji, sama pa je na instagramu zapisala, da je to storila iz spoštovanja do zdravstvenih delavcev, ki že več kot leto dni rešujejo življenja obolelih za covidom, v znak spoštovanja do preminulih in njihovih svojcev, v znak spoštovanja do nosečnic, ki umirajo in otrok, ki vse pogosteje zbolevajo«.»Naj se planet vrne v normalno življenje – cepila sem se, saj verjamem, da je to pot k rešitvi,« je še zapisala Jelena in pozvala, naj cepljenju ne dajejo politične konotacije.Pozneje je povedala, da je prejela Pfizerjevo cepivo in da po vbodu ni imela nobene reakcije.