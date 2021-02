Karleuša besni, njen Duško naj bi v Turčiji trošil denar za lepo Ano

Že več mesecev srbske tabloide polnijo novice o razhodu nogometašain sedem let starejše pevke. Čeprav se je Jelena na vse pretege trudi zatrjevati, da je med njima vse v najlepšem redu, pa Duško modro molči, saj naj bi bil do ušes zaljubljen v vplivnicoDuško naj bi za razvajanje svoje nove srčne izbranke zapravljal bajne vsote denarja. V Istanbulu naj bi njo in nje prijateljice gostil v najprestižnejšem hotelu. Plačeval naj bi tudi njene nakupe in uživanje v najrazličnejših restavracijah.»Vse, ki prebirajo te bolne izmišljotine, prosim ... Gre le za izvajanje pritiska name, da bi me spravili v tožbo. Duško te ženske ne pozna. Nikoli je ni videl in srbske medije je zaradi teh laži že večkrat tožil,« je zapisala in dodala, da se ni zgodilo prvič, da poskušajo nepomembni ljudje njuno prepoznavnost izkoristiti za lastne interese. »Nekdo potrebuje reklamo, drugi pa smo kolateralna žrtev,« je še dodala.{instagram}https://www.instagram.com/p/CJZJ39uJMlX/?utm_source=ig_web_copy_link{instagram}